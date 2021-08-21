Masrawy logo white

الكنائس تحيي اليوم الليلة الختامية لنهضة "صوم العذراء" وتحتفل بعيدها غدا

10:27 ص السبت 21 أغسطس 2021
الكنائس تحيي اليوم الليلة الختامية لنهضة "صوم العذراء" وتحتفل بعيدها غدا

أرشيفية

كتب- مينا غالي:

تقيم الكنائس القبطية الأرثوذكسية، اليوم السبت، الليلة الختامية لنهضة صوم السيدة العذراء مريم، في إطار الاحتفال بنهاية صومها الذي استمر لمدة ١٥ يوما، واستعدادًا للاحتفال بعيدها غدًا.

وتتضمن الليلة الختامية لنهضة صوم السيدة العذراء تماجيد لها والتي يتم إقامتها طوال الصوم، ثم عروض للكورالات الكنسية للمراحل السنية المختلفة، وتكريم المتفوقين بالثانوية العامة من أبناء الكنائس.

وتحتفل الكنائس المصرية الأرثوذكسية، غدًا، بعيد صعود السيدة العذراء مريم، الذي يأتى في الثانى والعشرين من شهر أغسطس كل عام، تزامنًا مع انتهاء صوم الأقباط الأرثوذكس الذي يبدأ في 7 أغسطس ويستمر خمسة عشر يومًا كاملة.

وينتهي الصوم بقداس العيد غدًا، ويعد ذلك العيد الأشهر للسيدة العذراء خصوصًا بين المصريين، بالرغم من أن الكنائس تسجل للسيدة العذراء نحو 9 أعياد سنويًا.

الكنائس القبطية الأرثوذكسية صوم العذراء قداس العيد

الخبر التالى:

بالحرارة المحسوسة ونسبة الرطوبة.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
131

إصابات اليوم

9

وفيات اليوم

439

متعافون اليوم

285831

إجمالي الإصابات

16647

إجمالي الوفيات

235317

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا