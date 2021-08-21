وزير الري: نستهدف تحويل زمام 3.7 مليون فدان لنظم الري الحديث خلال ٣ سنوات

كتب- أحمد مسعد:

قال بيان صادر عن وزارة الري والموارد المائية، إن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، استقبل بمكتبه بديوان عام المحافظة، المهندس محمود السعدي مستشار الوزارة لشئون إدارة المياه لبحث جهود الوزارة في تنفيذ المشروع القومي للتحول إلى نظم الري الحديث وتأهيل المساقي بنطاق محافظة أسيوط، وحضر اللقاء المهندس ياسر عبد الرحيم رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة أسيوط والسيدة المهندسة هدى إسماعيل وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة.

وقال الدكتور عبد العاطي، إن اللقاء يأتى في إطار خطة الوزارة لتنفيذ المشروع القومي للتحول لنظم الري الحديث وتأهيل المساقي بالتعاون التام مع كافة الجهات المعنية، مشيرا إلى أن هذا المشروع العملاق يستهدف تحويل زمام ٣.٧٠ مليون فدان من الأراضي القديمة من الري بالغمر لنظم الري الحديث خلال ٣ سنوات، وتأهيل المساقى في جميع الأراضى القديمة، وذلك في إطار رؤية وزارة الموارد المائية والرى بتحقيق عملية تطوير شاملة للمنظومة المائية سواء على مستوى شبكة المجارى المائية أو على المستوى الحقلى من خلال تأهيل الترع والمساقى بالتزامن مع تنفيذ أنظمة الرى الحديث واستخدام تطبيقات الري الذكى في الأراضى الزراعية، بهدف ترشيد استخدام المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه.

ومن جانبه أعرب اللواء عصام سعد عن دعمه الكامل لخطة وزارة الموارد المائية والري في التحول لنظم الري الحديث وتحقيق التنمية المستدامة لمشروعات التنمية الزراعية وتذليل كافة العقبات أمام تنفيذ المشروعات القومية في مجال الموارد المائية بنطاق المحافظة.

الجدير بالذكر أنه تم تنظيم مؤتمر موسع بمحافظة أسيوط برئاسة اللواء عصام سعد وبحضور مسئولي وزارتى الزراعة والري والبنك الزراعي المصري والبنك الأهلي حول تأهيل المساقي والتحول من الري بالغمر إلى الري الحديث.

كما تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين كل من وزارات الري والزراعة والمالية والبنك الأهلي المصري والبنك الزراعي المصري بهدف تحقيق التعاون المشترك لتنفيذ خطة طموحة لتحقيق التنمية المستدامة لمشروعات التنمية الزراعية، من خلال توفير الدعم الفني والمالي اللازم لتحديث منظومة الري الخاصة من خلال تأهيل المساقي واستخدام نظم الري الحديث.

وقد تم حتى الآن طرح عدد (١٥) عقد بمحافظات (القليوبية - الدقهلية - المنوفية - الإسكندرية - الفيوم - أسيوط) بإجمالي عدد (٥٥٧) مسقي بتكلفة ٦٤٣ مليون جنيه بأطوال ٤٦٢ كيلومتر وتم نهو التنفيذ في ٨.٥٠ كيلومتر وجاري العمل في باقى الأطوال.