مصر الأولى أفريقيا في مجال النشر العلمي لعام 2020

كتب- داليا شبل:

عرضت دار نشر السيفير Elsevier، تقريراً للدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي حول أداء البحث العلمي في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا إلى حصول مصر على المرتبة الأولى إفريقيًّا فى مجال النشر العلمي لعام 2020.

وسلط التقرير، اليوم السبت، الضوء على البلدان المساهمة في النشر العلمي الأكبر خلال الفترة بين 2016 و2021 باستخدام نظام SciVal في تحليل أداء الأبحاث.

وأفاد التقرير أنه في عام 2020 نشرت مصر 31647 بحثًا، بينما بلغ عدد المنشورات بجنوب إفريقيا 30970 بحثًا، لتحتل مصر المرتبة الأولى أفريقيا.

وأوضح التقرير تقدم مصر من الناحية الكمية خلال السنوات الخمس الماضية، مع الحفاظ على جودة النشر العلمي أعلى من المتوسط العالمي بنسبة 27٪.

وأضاف التقرير أن هذه المؤشرات تعتمد على المخرج العلمي للأبحاث، والذي يعتمد على عدد الأبحاث المنشورة من جهة أو مؤسسة محددة أو جامعة، وعدد الاستشهادات الإجمالية الصادرة، وعدد الاستشهادات الصادرة لكل بحث، ونسبة الاستشهادات بالنسبة إلى المتوسط العالمي في مجال أو تخصص محدد، ونوع البحث المنشور، وسنة النشر، بالإضافة إلى مؤشرات التقييم التي استند عليها التقييم، وعدد الأبحاث المنشورة، كتعاون دولي بين الباحثين خارج نطاقهم الدولي في إنتاجهم العلمي المنشور في قاعدة بيانات إسكوبس (Scopus).

ولفت التقرير، إلى أن هذه المؤشرات تمثل نقطة الانطلاق لمزيد من المناقشة حول كيفية مساهمة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للجامعات والمؤسسات البحثية فى تعزيز إستراتيجيتها البحثية، والحفاظ على مراكز رفيعة المستوى في المنطقة.