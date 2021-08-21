الشأن المحلي يتصدر اهتمامات صحف القاهرة

القاهرة- (أ ش أ):

تصدر الشأن المحلي اهتمامات صحف القاهرة الصادرة، صباح اليوم السبت، منها بدء تلقي مكتب تنسيق القبول بالجامعات اليوم وحتى الأربعاء المقبل رغبات طلاب المرحلة الأولى من الناجحين في الثانوية العامة.

ففي صحيفة (أخبار اليوم) ذكرت تحت عنوان (اليوم بدء تنسيق الجامعات.. تحديد أعداد المقبولين بالكليات الثلاثاء أو الأربعاء) أن مكتب تنسيق القبول بالجامعات يبدأ من اليوم وحتى الأربعاء المقبل تلقي رغبات طلاب المرحلة الأولى من الناجحين في الثانوية العامة، وتستوعب المرحلة الأولى نحو 118 ألف طالب وطالبة بحد أدنى 362.5 درجة لطلاب شعبة علمي علوم و328 درجة لشعبة الرياضيات و269.5 درجة للقسم الأدبي.

وأضافت الصحيفة أن المجلس الأعلى للجامعات يعقد اجتماعا اليوم، برئاسة خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، ومن المنتظر أن يناقش المجلس خفض نسب الانتساب الموجه بالكليات النظرية لنحو 25%، فيما ستحدد اللجنة العليا للتنسيق في اجتماع تعقده الثلاثاء أو الأربعاء القادمين تحديد أعداد المقبولين بالكليات.

ونقلت الصحيفة عن مصادر بالتعليم تأكيد أن الحد الأدنى للقبول بكليات الهندسية قد يصل هذا العام إلى 80% بالجامعات الحكومية، فيما يصل إلى 75% بالجامعات الخاصة، و70% بالمعاهد الهندسية؛ وذلك نظرا لقلة درجات وأعداد طلاب شعبة الرياضة.

أما صحيفة (الأهرام) فذكرت تحت عنوان (52.5 مليار جنيه تعاقدات لتأمين السلع الغذائية خلال جائحة "كورونا") أنه على الرغم من التداعيات السلبية لأزمة (كورونا) على الأسواق المحلية والعالمية، نجحت مصر في تأمين مخزون السلع الغذائية الاستراتيجية وضبط الأسواق.

ونقلت الصحيفة عن تقرير حكومي إن قيمة تعاقدات أهم السلع خلال فترة تفشي الجائحة، في المدة من مارس 2020 حتى يوليو 2021، بلغت 52.5 مليار جنيه، شملت استيراد 7.2 مليون طن قمح بتكلفة 30 مليار جنيه، و577 ألف طن زيت خام بـ 10.3 مليار جنيه، بالإضافة إلى 417 ألف طن زيت خام محلي بقيمة 5.9 مليار جنيه، و365.5 ألف طن أرز محلي بنحو 2.4 مليار جنيه، بالإضافة إلى سلع أخرى.

وأشار التقرير إلى أن مصر تمكنت من تنويع مصادر وارداتها السلعية، لتفادي تقلبات السوق، حيث يتم استيراد القمح من كل من روسيا وأوكرانيا وفرنسا ورومانيا، والفول من أستراليا وإنجلترا.

وأوضح أن تأمين مخزون السلع أسهم في تحقيق استقرار نسبي للتضخم، كما تم إنشاء 7 مستودعات استراتيجية على مستوى الجمهورية على مرحلتين بتكلفة 30 مليار جنيه، بينها 4 مستودعات بالمرحلة الأولى في الشرقية والسويس والفيوم والأقصر، و3 مستودعات في المرحلة الثانية بالقاهرة الكبرى وكفر الشيخ والإسماعيلية.

ولفت التقرير إلى أن المشروع يهدف إلى زيادة المخزون السلعي، ووصوله إلى ما بين 8 و9 أشهر بدلا من 4 إلى 6 أشهر، وزيادة الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية بإجمالي 28 سلعة في المقررات التموينية التي تصرف للمستهلك، وتحسين منظومة الإنتاج والتوزيع والتخزين، والعمل علي تقليل الفاقد ومنع التلاعب، سهولة الجرد، ومعرفة الأرصدة المتاحة في المحافظات.

وركزت صحيفة (الجمهورية) على بيان الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء تحت عنوان (التعبئة والإحصاء: 67.5% ارتفاعا بإيرادات السكة الحديد خلال 6 شهور)، والذي أعلن خلاله ارتفاع إيرادات السكة الحديد خلال النصف الأول من العام الحالي بمقدار 1.5 مليار جنيه مقابل 899.6 مليون خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع 67.5%.

وأشار الإحصاء إلى ارتفاع عدد ركاب السكة الحديد إلى 113.8 مليون راكب مقابل 104.4 مليون راكب خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة 9%، وبلغت كمية البضائع المنقولة عبر السكك الحديدية 2.36 مليون طن مقابل 2.43 مليون طن بنسبة انخفاض 2.8%.

وفي الشأن المحلي أيضا، وتحت عنوان ("إيفرجيفن" تعود وتعبر قناة السويس) ذكرت صحيفة (المصري اليوم) أن ناقلة الحاويات الأشهر (إيفر جيفن) عادت إلى قناة السويس للمرة الأولى، بعد أزمتها الشهيرة التي أحدثتها في مارس الماضي، وعبرت السفينة البنمية المجرى الملاحي، أمس، عائدة دون أي حمولة من ميناء (روتردام) بهولندا، في طريقها إلى الصين، وسط استعدادات قصوى على طول القناة.

وأضافت الصحيفة أن (إيفرجيفن) وصلت المدخل الشمالي للقناة في بورسعيد، ضمن قافلة الشمال كآخر سفينة بها، ورافقتها القاطرتان (مساعد1 ومساعد 2) واحدة بالمقدمة والثانية بالمؤخرة، فيما قاد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، الإشراف على تأمين عبورها، وتولى إرشادها اثنان من كبار مرشدي الهيئة، حتى عبرت بسلام.

وأكد ربيع أن عبور السفينة مجددا في رحلتها الـ 22 بالمجرى الملاحي، يعكس مدى الأهمية التي تتمتع بها القناة كأقصر وأسرع الطرق الملاحية التي تربط الشرق بالغرب.

وأشارت (المصري اليوم) إلى أن ربيع تفقد موقع العمل بمشروع تطوير القطاع الجنوبي للمجرى الملاحي، بالإضافة إلى توسعة وتعميق المنطقة الجنوبية لقناة السويس بعرض 40 مترا وغاطس 72 قدما، وأكد أن أعمال التطوير تشهد تقدما، وفقا للجدول الزمني المخطط له، وذلك بالاعتماد على الكراكات التابعة لها.

وعلى الصعيد الرياضي وتحت عنوان (المصارع المصري أبوالعطا يكتسح منافسه الإسرائيلي في بطولة العالم)، أوضحت صحيفة (الشروق) أن المصري عماد أشرف أبوالعطا البالغ من العمر 20 عاما ينافس على الميدالية البرونزية في بطولة العالم للشباب في المصارعة الرومانية تحت سن 21 عاما المقامة على مجمع أوفا آرينا بروسيا.

وأضافت الصحيفة أن أبوالعطا استهل مشواره في البطولة باكتساح نظيره الإسرائيلي ديفيد زيتومرسكي بخماسية نظيفة في الدور ثمن النهائي لوزن 77 كلج، ليتغلب بعدها على الأرميني صامويل جريوجيان، في الدور ربع النهائي، بخمس نقاط مقابل واحدة، ويخسر في الدور نصف النهائي أمام النرويجي إكساوس موكوبو، ويتبقى له الأمل في حصد الميدالية البرونزية.

من ناحية أخرى، أشارت الصحيفة إلى عقد اللجنة التنسيقية المكلفة من وزارة الشباب والرياضة بالإشراف على إجراءات انتخابات الاتحادات الرياضية اجتماعا مهما مساء الخميس بمقر اللجنة الأولمبية، بحضور هشام حطب رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية، واستقرت اللجنة على جميع الإجراءات الخاصة بالجدول الزمني لانتخابات الاتحادات الرياضية.