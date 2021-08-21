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الليلة.. تفاصيل حفل وائل الفشنى ولينا شاماميان بمهرجان القلعة

07:00 ص السبت 21 أغسطس 2021
الليلة.. تفاصيل حفل وائل الفشنى ولينا شاماميان بمهرجان القلعة

المطرب وائل الفشني

​يحيي المطرب وائل الفشني حفل اليوم السبت 21 أغسطس، ضمن فعاليات مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء الـ29، على مسرح المحكى في الثامنة مساء.

يتضمن الحفل مجموعة من الأعمال الغنائية منها ما تدمعيش يامايا، واحة الغروب، مملكة الغجر، تتر بداية مسلسل طايع، ماشى وشايل فوق كتافي حمل، الهروب، عينى اه، يا مدعى الكبر، ادعوك، فاح المسك، انا جايلك، يا عاشقا، انا لو شكيت اللى بيا وغيرها.

يليه وفي العاشرة مساء تقدم المغنية السورية لينا شاماميان، باقة مميزة من أشهر أعمالها الخاصة منها بالي معاك، هالأسمر اللون، على موج البحر، هنشوف ونعيش وغيرها، إلى جانب عدد من مؤلفات الموسيقى العربية الشهيرة بأسلوبها المميز.

يذكر أن الدورة الـ 29 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء يحيي فعالياتها مجموعة من نجوم الغناء والعزف وأشهر الفرق الغنائية والموسيقية فى مصر والوطن العربى هم على الحجار، هانى شاكر، هشام عباس، مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم وفرقته، محمد الحلو، نادية مصطفى، احمد جمال، مى فاروق، احمد عفت، الشيخ ياسين التهامى، محمد حسن، طارق العربى طرقان وأبناءه، كارمن سليمان، هشام عباس، محمد محسن، جنات، نسمه محجوب، دينا الوديدى، لينا شامميان، كايروكافيه بثادة الموسيقار على شرف، فريق وسط البلد، ياسر سليمان وفرقة جوهرة الشرق، سوليست فرقة أوبرا القاهرة مع الباليه، وائل الفشنى، هلا رشدى، حازم شاهين، نداء شرارة، نوران أبو طالب، سبيد اوف هارتس باند بقيادة شريف عليان، محمد حسن، سعيد الارتيست، بغدادى بيج باند وعازفة الماريمبا نسمة عبدالعزيز.

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وائل الفشني لينا شاماميان مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي مسرح المحكى

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