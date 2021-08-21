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اليوم.. إعلان إطلاق المرحلة الثانية من مسرح المواجهة والتجوال بالمحافظات

08:00 ص السبت 21 أغسطس 2021
اليوم.. إعلان إطلاق المرحلة الثانية من مسرح المواجهة والتجوال بالمحافظات

ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة

​تعلن الفنانة الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، إطلاق المرحلة الثانية من مسرح التجوال والمواجهة بالمحافظات والذي ينفذه البيت الفني للمسرح برئاسة الفنان إسماعيل مختار، ممثلًا في فرقة المواجهة والتجوال بقيادة المخرج عادل حسان وبالتنسيق مع باقي الفرق التابعة، مساء اليوم السبت، في المسرح القومي.

وقالت عبد الدايم، اليوم الجمعة، إن خطة مسرح المواجهة والتجوال في المرحلة الثانية تشمل تقديم 15 عرضًا في 200 قرية مصرية بمشاركة جميع فرق بيت المسرح، إلى جانب المشاركة في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث يتم تقديم 145 ليلة عرض في القرى والمناطق المستهدفة، اعتبارًا من أغسطس الجاري وحتى منتصف شهر يناير المقبل.

وتتم بالتعاون مع وزارات الداخلية، الشباب والرياضة، التضامن الاجتماعي، إلى جانب الهيئة العامة لقصور الثقافة وعدد من الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني.

وأكدت الوزيرة أن مشروع مسرح المواجهة والتجوال يهدف إلى مجابهة التطرف والتعصب وإعلاء رايات التنوير في ربوع مصر وتحقيق العدالة الثقافية بين أبناء الوطن، مشيرة إلى أن العروض التي يشملها المشروع توجّه العديد من الرسائل الإيجابية التي تدعو الشباب للعمل وبذل الجهد لتحقيق المستقبل المشرق للبلاد.

وزارة الثقافة ايناس عبد الدايم مسرح التجوال والمواجهة البيت الفني للمسرح إسماعيل مختار

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