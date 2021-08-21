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​برلماني: المنظومة التعليمية تسير في الاتجاه الصحيح

02:00 ص السبت 21 أغسطس 2021
​برلماني: المنظومة التعليمية تسير في الاتجاه الصحيح

النائب طارق الطويل

كتب- نشأت علي:

أكد عضو لجنة التعليم بمجلس النواب النائب طارق الطويل، أن المنظومة التعليمية التي يرعاها الرئيس عبدالفتاح السيسي ويعمل على تنفيذها وزارة التعليم حاليًا، خطوة في الاتجاه الصحيح، لكنها تحتاج لتكاتف الجميع من أجل إنجاحها.

وقال الطويل، في بيان، إن الرئيس السيسي لديه اهتمام كبير بالمنظومة التعليمية ويعمل دائمًا على إضافة الجديد لها لتواكب الأنظمة التعليمية العالمية وترتقي بمستوى الطالب المصري، مؤكدًا أن القيادة السياسية لديها وعي كبير بأن التعليم هو أساس التقدم والرقي في مصر الجديدة.

وأضاف أن الإطار الرئيسي والأساسي لبناء الجمهورية الجديدة هو التعليم بالإضافة إلى الملفات الأخرى كالصحة والإسكان وغيرها، منوها إلى أن الدولة تعمل حاليا على توفير الأجواء التي تساهم في نجاح المنظومة الجديدة.

ولفت إلى أن نجاح المنظومة التعليمية يحتاج إلى تكاتف الجميع سواء داخل الوزارة أو خارجها، مؤكدًا أن المواطن والأسرة المصرية أساس نجاح هذه المنظومة لما عليهم من عبء لتحمل المسئولية، بالإضافة إلى الدور المحوري الذي تقوم به.

المنظومة التعليمية طارق الطويل مجلس النواب وزارة التربية التعليم

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