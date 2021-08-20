رئيس الإنجيلية يشارك في رسامة شيوخ وشمامسة جدد لكنيسة العاشر من رمضان

كتب- مينا غالي:

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم الجمعة، في حفل رسامة شيوخ وشمامسة جدد، لكنيسة العاشر من رمضان الإنجيلية بمحافظة الشرقية، بحضور القس كمال رشدي، رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والمهندس أحمد الخطيب، عضو مجلس الشيوخ، والأستاذ عبدالله الرماح، عضو مجلس النواب، والدكتور الشيخ سعيد عامر، رئيس لجنة الفتوى بمشيخة الأزهر الشريف، والأب يوحنا مينا، راعي كنيسة الملاك ميخائيل للأقباط الكاثوليك بالعاشر من رمضان، والمهندس علاء الحضري، نائب رئيس مجلس المدينة، ومدحت شهاب، أمين عام حزب مستقبل وطن بالعاشر من رمضان، وعدد من القيادات الدينية والشعبية بمحافظة الشرقية.

وقدم رئيس الإنجيلية خطاب الحفل وقال في بداية كلمته: "بعد أن تابعنا ما يحدث حولنا من توترات وأحداث عالمية، نصلي دائمًا ونشكر الله على استقرار بلادنا العزيزة مصر، وكيف تجاوزنا تهديدات كادت أن تعوق استقرار مصرنا الغالية، ومن هنا أرسل برقية شكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، على دولة ما بعد ٣٠ يونيو".

كما قال رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر في كلمة الاحتفال "اكسر الدوائر المغلقة من حولك التي تبعدك عن محبة الآخر، أحب أخيك وقريبك والجميع من حولك، ولا تجعل رؤيتك الضيقة دليلك لمحبة الآخر، كيف لك أن لا تحب قريبك الذي تراه، وتحب الله الذي لا تراه، نصلي أن يمنحنا الله القدرة على المحبة الحقيقة للجميع".

وأضاف رئيس الإنجيلية في كلمته: "أشعر بسعادة كبيرة اليوم لوجودي معكم بكنيسة العاشر، وأتقدم بخالص التهنئة للشيوخ والشمامسة الجدد، وجميع شعب وراعي الكنيسة الإنجيلية بالعاشر من رمضان".

كما شارك في مراسم الاحتفال، القس يوسف عادل، رئيس مجمع القاهرة الإنجيلي، الدكتور القس ثروت وهيب، أستاذ الإرساليات بكلية اللاهوت الإنجيلية بالقاهرة، والشيخ عصام واصف رئيس مجلس شؤون الشيوخ بسنودس النيل الإنجيلي، والشيخ نبيل فهمي سكرتير مجلس الكنيسة، والأخ ميشيل ناجي، خريج كلية اللاهوت الإنجيلية.

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