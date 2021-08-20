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"الوفاء وحفظ الجميل".. الأوقاف تعلن موضوع خطبة الجمعة المقبلة

11:02 م الجمعة 20 أغسطس 2021
"الوفاء وحفظ الجميل".. الأوقاف تعلن موضوع خطبة الجمعة المقبلة

وزارة الأوقاف

كتب - محمود مصطفى:

حددت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة المقبلة، لتكون بعنوان: "الوفاء وحفظ الجميل"

وشددت وزارة الأوقاف، في بيان لها، الجمعة، على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، معربة عن ثقتها في سعة أفق الأئمة العلمي والفكري، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

وزارة الأوقاف خطبة الجمعة موضوع الخطبة

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