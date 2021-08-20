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​إحباط تهريب قطع أثرية وحشيش وإستروكس قبل تهريبها في مطار القاهرة

09:46 م الجمعة 20 أغسطس 2021
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كتب- محمد عبيد:

أحبطت جمارك الطرود البريدية، محاولتي تهريب عدد من القطع الأثرية وكمية من مخدر الحشيش والاستروكس، داخل طردين قبل شحنهما إلى الأردن والكويت، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية مع الطردين ووقف الشحن، في مطار القاهرة.11

وتبين أنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على الطرود البريدية المصدرة بجمرك جمرك DHL، اشتبه إيهاب صلاح مأمور الحركة في مشمول بوليصة طرد عبارة عن أواني وصواني وأباريق مصدرة إلى الأردن بوزن 19.6 كيلو جرام، وبالعرض على الدكتورة فريدة سليم مدير الجمرك قررت تشكيل لجنة للمعاينة، ضمت إيهاب محمد مدير الحركة، تبين وجود 31 قطعة عبارة عن آواني وصواني وأباريق ودلايات قديمة يشتبه في أثريتها، وتم عرض المشمول على لجنة الآثار بقريه البضائع، التي أفادت بأن المشمول به بريق معدني ومكيال نحاسي، و7 أكواب نحاسية تخضع لقانون الآثار، و8 دلايات.

وفي المحاولة الثانية اشتبه وائل رمضان مأمور الحركة في مشمول بوليصة طرد كرتونة ملابس، بوزن قائم 2.3 كيلوجرام مصدرة للكويت، تم تشكيل لجنة للمعاينة من إيهاب محمد مدير الحركه ، تبين وجود 2 بنطلون رجالي، و2 بنتاكور رجالي، وتي شيرت بداخلهم 2 قطعة بنية اللون، يشتبه أن تكون لمخدر الحشيش بوزن 65 جرامًا، وكيس صغير به بودر أصفر اللون، يشتبه أن يكون مخدر الإستروكس بوزن 4 جرامات، وكيس آخر به معجون أصفر اللون يشتبه أن يكون مخدر الإستروكس بوزن 4 جرامات.

وقرر محمد محمود مدير عام طرود البريد، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضري ضبط تنفيذًا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، وهالة محمود عبدالواحد رئيس الإدارة المركزية لجمارك الواردات والصادرات الجوية، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.

جمارك الطرود البريدية مطار القاهرة القطع الأثرية مخدر الحشيش

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