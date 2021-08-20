"الإسكان": وفد من طلاب كليات الهندسة يتفقد مشروعات مدينة المنصورة الجديدة (صور)

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كتب- أحمد مسعد:

أعلن المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، استقبال وفد من طلاب المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة، وطلاب كليتي الهندسة بجامعة المنصورة وجامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، للتعرف على أهم المشروعات والإنشاءات الجاري تنفيذها بمدينة "المنصورة الجديدة"، ضمن برامج التدريب الصيفي للطلاب فى إطار التعاون المثمر بين وزارة التعليم العالي وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ودورها في خدمة المجتمع.‏

وفي مستهل الزيارة، اصطحب المهندس ياسر كحلة، نائب رئيس الجهاز، الطلاب في جولة تفقدية لأعمال تنفيذ المشروعات المختلفة بمدينة المنصورة الجديدة ومنها( جامعة المنصورة الجديدة - مشروعات الإسكان المختلفة (سكن لكل المصريين - سكن مصر - JANNA - الفيلات).

كما تفقد الوفد أيضًا أعمال تنفيذ مشروعات مباني الخدمات، التي تشمل (المدارس - المركز الطبي - الأسواق التجارية)، ومشروعات تنفيذ المرافق والطرق بالمدينة، حيث أبدى الطلاب إعجابهم الشديد بما تم تنفيذه من أعمال على أرض الواقع.

وأشار رئيس الجهاز، إلى أن الطلاب استمعوا إلى شرح تفصيلى حول المشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة، وخطط التنمية بها، كما التقوا بالمهندسين وأعضاء المكاتب الاستشارية بالمشروعات المختلفة، وأشادوا بالجهد المبذول لما رأوه من حجم الإنجاز.