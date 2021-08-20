صياغة جديدة لموسيقى أعمال يوسف شاهين برؤية هشام جبر في الأوبرا

(مصراوي):

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، حفلًا لأوركسترا أوبرا القاهرة الاحتفالي بقيادة المايسترو هشام جبر، في الثامنة مساء السبت 21 أغسطس على المسرح الكبير.

يتضمن البرنامج مختارات من مؤلفات الموسيقى التصويرية التي تم توظيفها في أعمال المخرج العالمي الراحل يوسف شاهين برؤية جديدة لقائد الحفل الذي أعاد صياغتها ويصاحبها مادة فيلمية من إخراج أمير رمسيس منها المهاجر، المصير، عودة الابن الضال، اليوم السادس وغيرها.

الجدير بالذكر أن يوسف شاهين أحد أهم مخرجي السينما المصرية والعالمية، ولد بالإسكندرية في أسرة متوسطة لأب محام، بدأ دراسته في كلية سان مارك الفرنسية ومنها إلى كلية فيكتوريا الإنجليزية في مرحلته الثانوية، سافر إلى الولايات المتحدة عام 1946 حيث درس الفنون التمثيلية بكلية مسرح باسادينا بكاليفورنيا.

وبعد عودته قرر أن يتحول للإخراج، وساعده المصور ألفايس أورفانيلّي في البدء بالعمل في السينما، قدم أول أعماله "بابا أمين" عام 1950 وتلاه بفيلم "ابن النيل" الذي دُعي فيه لمهرجان كان السينمائي للمرة الأولى، بعدها توالت أعماله التي شكلّت جزء مهم من تاريخ السينما منها "المهاجر"، "المصير"، "إسكندريه ليه" وغيرها، توفى عام 2008 بعد صراع مع المرض.

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