متحدث مبادرة إحلال السيارات يكشف شروط استبدال الميكروباص

(مصراوي):

كشف أحمد عبدالرازق، المتحدث باسم مبادرة إحلال وتجديد السيارات المتقادمة، تفاصيل شروط استبدال الميكروباصات.

وقال في مداخلة هاتفية لبرنامج "مانشيت"، عبر فضائية "إكسترا نيوز" تقديم الإعلامية رانيا هاشم، إنه يجب أن يمر على السيارة منذ صنعها 20 عامًا أو أكثر، ويكون عمر صاحب السيارة من 21 سنة حتى سنة 65 عامًا، وتكون رخصة السيارة سارية أثناء التقدم للمبادرة، وأن تكون مسجلة بإحدى المحافظات السبعة المسجلة في المرحلة الأولى من المبادرة.

وأضاف المتحدث باسم مبادرة إحلال وتجديد السيارات المتقادمة: "جميع السيارات يتم تصنيعها بتكنولوجيا الوقود المزدوج، واستهلاك الغاز أقل 50 من مصروفات البنزين، والميكروباص يتمتع بأكبر نسبة من الحوافز، والدولة تسدد مقدم السيارة بدلا من المواطن وهو 25% بحد أقصى 65 ألف جنيه".