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​الزراعة: ارتفاع صادرات مصر الزراعية إلى 4.4 مليون طن حتى أغسطس

08:15 م الجمعة 20 أغسطس 2021
​الزراعة: ارتفاع صادرات مصر الزراعية إلى 4.4 مليون طن حتى أغسطس

السيد القصير وزير الزراعة

كتب- أحمد مسعد:

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى أكثر من 4.4 مليون طن حتى الآن.

وتلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرًا حول الصادرات الزراعية من الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي حول إجمالي الصادرات خلال الفترة من الأول من يناير 2021 وحتى 18 أغسطس 2021.

وأكدت الوزارة في بيان لها الجمعة، أن الصادرات بلغت 4 ملايين و433 ألف و6 أطنان من المنتجات الزراعية وضمت قائمة أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة الموالح، البطاطس، البصل، فراولة، رمان، بطاطا، فاصوليا، بنجر، جوافة، الفلفل، مانجو، ثوم، عنب، بطيخ.

السيد القصير وزارة الزراعة صادرات مصر الزراعية أحمد العطار

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