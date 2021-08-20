وفد أمني ألماني يتفقد مطارات الغردقة وشرم الشيخ ومرسى علم

كتب- محمد عبيد:

تفقد وفد أمني ألماني مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم، اليوم الجمعة، لمتابعة الإجراءات التي يتم تطبيقها داخل المطارات المصرية، خاصة على الرحلات المتجهة من منتجعات مصر إلى ألمانيا.

وقالت مصادر مطلعة تابع الوفد الإجراءات المطبقة على الركاب المسافرين، والتي يتم تطبيقها على الرحلات المتجهة إلى برلين، خاصة في ضوء الجائحة الوبائية التي تشهدها دول العالم بسبب فيروس كورونا المستجد.

وتابعت المصادر، أن زيارة وفد أمني ألماني إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم، تعد ضمن الزيارات الدورية التي تشهدها المطارات المصرية من مختلف دول العالم، التي تسير رحلات جوية بشكل سواء منتظم أو شارتر إلى المطارات المصرية، وفي إطار مبدأ المعاملة بالمثل وتبادل الوفود فيما بين الدول، التي تشغل رحلات جوية فيما بينها.

أشارت المصادر إلى أن الوفد الألماني، تفقد أيضًا الإجراءات المطبقة داخل "الكاترينج" بمطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم، وأعمال الخدمات الجوية والتموين المتبع على الطائرات المتجهة من المطارات الثلاثة إلى المدن الألمانية، موضحًا أن شركات الطيران الألمانية كانت بدأت مؤخرًا ومنذ فترة تموين طائراتها المتجهة إلى برلين من هذه وحدات التموين بالمطارات الثلاثة، في ضوء الإجراءات المشددة والاحترازية التي تتبعها مصر للطيران ومطارات مصر داخل وحدات "الكاترينج" سواء من أعمال تطهير وتعقيم بشكل مستمر لعربات الأغذية "الهاي لودر"، وأيضًا على متن الطائرات والتشديد على إجراءات العمالة داخلها.

وأضافت المصادر أن الوفد الألماني أشاد بكافة الإجراءات المطبقة على الرحلات الجوية المتجهة إلى ألمانيا وداخل المطارات أيضًا، وأثنى على كافة الجهود التي تبذلها سلطات الطيران المصري والإجراءات المطبقة داخل المطارات، واصفًا إياها بأنها شهدت تطورًا كبيرًا على مستويات الخدمات والإجراءات خلال الأعوام الأخيرة.