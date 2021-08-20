بعد قرار إيقافه.. تعرف على أبرز أزمات مدحت شلبي في "أون" و"بيراميدز"

كتب- مينا غالي:

أعلنت مجموعة قنوات "أون تايم سبورتس" اليوم الجمعة، إيقاف الإعلامي مدحت شلبي لنهاية الموسم، بعد إساءته لجماهير الأهلي.

وقالت في بيان لها: "انطلاقًا من السعي الدائم لتقديم إعلام رياضي هادف، ومحتوى يتماشي مع ميثاق الشرف الإعلامي وترسيخًا لمبدأ احترام كافة أطياف جماهير كرة القدم المصرية، قررت إدارة قنوات أون تايم سبورتس وقف ظهور الإعلامي مدحت شلبي والذي يقدم برنامج مساء أون تايم سبورتس على قناة أون تايم سبورتس 2 حتى نهاية الموسم".

وتعد هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها "شلبي" للإيقاف، حيث تعرض لهذا القرار من قبل أكثر من مرة.. ينشر "مصراوي" في التقرير التالي أبرز قرارات الإيقاف التي تعرض لها "شلبي" وبرامجه التي يقدمها على النحو التالي:

1- في 25 أبريل 2019، اتخذ مجلس إدارة نقابة الإعلاميين، قرارًا بإيقاف مدحت شلبي بعد تعليقه على مباراة فريقي بيراميدز والزمالك، لنهاية الموسم الجاري، بعد تعليق اعتبر مسيئًا في مباراة الزمالك وبيراميدز، اعتبرته النقابة "تجاوزات مهنية وأخلاقية".

2- في 2 أكتوبر 2018، قرر المجلس الأعلى للإعلام منع بث برنامج مساء براميدز الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي 15 يومًا وإنذار القناة بمنع البث حال استمرار المخالفات الإعلامية الجسيمة، بعد استضافته لمرتضى منصور رئيس نادي الزمالك حينها، كما قررت نقابة الإعلاميين برئاسة نقيبها حمدي الكنيسي في اليوم ذاته استدعاء مدحت شلبي للتحقيق بسبب المخالفات الإعلامية التي شابت عدد من حلقات برنامجه الذي يعرض على شاشة قناة بيراميدز.

3- في أغسطس 2020، أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، رصده 3 مخالفات لشلبي حيث أوضح المجلس إنه رصد بعض المخالفات على لسان المعلق مدحت شلبي، تمثلت في تهكم وسخرية المعلق عن سقوط حارس مرمى الزمالك بعد إحراز فريق الزمالك للهدف الثالث: "عندنا عادات عربية غريبة، أول لما فرقتنا تكسب حارس المرمى يقول آه يا رجلي آه يا رأسي، قال يعنى بيهّبط الفرقة الثانية.. فيلم عربي هابط من أفلام الأبيض والأسود".

4- سبق لـ"شلبي" أن عمل في العديد من القنوات وغادرها بعد فسخ التعاقد أو انتهاء عقده معهم ومنها "القاهرة والناس" و"ten" و"نايل سبورت" و"أون سبورت" و"mbc"، و"بيراميدز" و"مودرن سبورت".

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