أكاديمية مصر للطيران تجدد اعتمادات "الآيزو" الدولية

كتب- محمد عبيد:

اجتازت أكاديمية مصر للطيران للتدريب، اختبارات شركة SGS الدولية، لتجديد اعتمادات "الآيزو" في مجالات أنظمة الجودة والبيئة والسلامة والصحة المهنية دون وجود أي ملاحظات.

صرح بذلك الطيار عمرو أبوالعينين رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، وأضاف تحرص وزارة الطيران المدني وشركاتها وقطاعاتها التابعة على تطبيق أعلى معايير الجودة والقياسات الدولية.

وقال أبوالعينين، إن شركة SGS المانحة لشهادات الآيزو، أشادت بنظم العمل داخل أكاديمية مصر للطيران للتدريب، وتوجه الإدارة العليا نحو الالتزام التام بتطبيق أنظمة الجودة العالمية والمحلية، إيمانًا بأن ذلك من شأنه الارتقاء بخدمات شركات مصر للطيران المختلفة ومنها عناصر العملية التدريبية.

من ناحيته قال الطيار إيهاب الطحطاوي رئيس أكاديمية مصر للطيران للتدريب، إن تجديد اعتماد هذه الشهادات الدولية يأتي تزامناً مع استلام الأكاديمية أحدث أجهزة الطيران التمثيلي من طراز الإيرباص A320neo، والآيرباص A220-300، بالإضافة إلى حصول الأكاديمية على اعتمادات أوروبية ودولية أخرى، ما يؤكد ريادة الأكاديمية بين المراكز العالمية المتخصصة في مجال التدريب ومواكبتها لأعلى المقاييس العالمية.

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