50 لوحة فنية في معرض "شخبطة" بالأوبرا

(مصراوي):

يفتتح الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا، في السادسة مساء الأحد المقبل الموافق 22 أغسطس بقاعة زياد بكير، معرض الفنانة داليا ناجح بعنوان "شخبطه" والذي يضم حوالي 50 لوحة تتنوع وتجمع مختلف الأساليب الفنية منها التعبيرية، الرمزية، التجريدية والواقعية، بالإضافة إلى الرسم بألوان أكليرك على كانفاس مشدود.

يذكر أن الفنانة داليا ناجح تخرجت من كلية الفنون الجميلة، وكانت الأولى على دفعتها بحصولها على تقدير جيد جدًا مع مرتبة الشرف كما حصلت على تمهيدي ماجستير عام 2019.

يستمر المعرض حتى السبت 28 أغسطس الجاري.