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وزير الأوقاف: إيواء العناصر المتطرفة أو التستر عليها جريمة في حق الدين والوطن

04:54 م الجمعة 20 أغسطس 2021
وزير الأوقاف: إيواء العناصر المتطرفة أو التستر عليها جريمة في حق الدين والوطن

الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف


كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن إيواء أي من العناصر المتطرفة أو التستر عليها جريمة في حق الدين والوطن.

وأضاف في بيان له، الجمعة، أنه في ضوء المعطيات والمتغيرات والتحديات الإقليمية والدولية، يجب عدم إعطاء أي فرصة لخلايا الجماعات المتطرفة لإعادة بناء أو إنتاج نفسها من جديد بأي شكل من الأشكال .

وأشار إلى أنه يجب ألا نستهين على الإطلاق بأمر هذه الخلايا، فكما لا يجب أن نهول أو نضخم من شأنها فإننا يجب وبالقدر نفسه ألا نهون من أمرها أو نستهين به ، فتحت الرماد دفين النار.

وأكد أن المتطرفين يتناصرون تناصر الجاهلية، ويدعم بعضهم بعضا في الإفساد والتخريب، وأن يد الخونة من وراء هؤلاء وأولئك .

وتابع:"نرى في خلايا جماعات أهل الشر وميض نار ، فإن لم يتكاتف المجتمع كله على كشف هذه الخلايا الشريرة، ويعمل متضامنا على سرعة استئصال شأفتها ، فقد تكون يوما ما وميض النار لا قدر الله".

وأكد وزير الأوقاف، أن أخطر أنواع الجهل هو الجهل بالدين ، وأشد أنواع الحمق هو الحمق باسم الدين، وأن الخونة والعملاء والمأجورين وأعداء الوطن هم من يدفعون الجهلة والحمقى للإفساد والتخريب باسم الدين أو باسم الإصلاح ، وما هم من الدين ولا الإصلاح في شيء .

وتابع جمعة:" دورنا هو التوعية المستمرة للمجتمع بمخاطر التطرف ومخاطر الجماعات المتطرفة، والتحذير من إيواء عناصر هذه الجماعات أو التستر عليها ، فتلك والله قاصمة الظهر"،

محمد مختار جمعة وزير الأوقاف العناصر المتطرفة

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