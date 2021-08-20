أون تايم سبورتس تقرر إيقاف مدحت شلبي لنهاية الموسم

كتب مينا غالي

أعلنت مجموعة قنوات أون تايم سبورتس إيقاف الإعلامي مدحت شلبي لنهاية الموسم، بعد إساءته لجماهير الأهلي.

وقالت في بيان لها، إنه انطلاقا من السعي الدائم لتقديم إعلام رياضي هادف، ومحتوى يتماشي مع ميثاق الشرف الإعلامي وترسيخا لمبدأ احترام كافة اطياف جماهير كرة القدم المصرية، قررت إدارة قنوات أون تايم سبورتس وقف ظهور الإعلامي مدحت شلبي والذي يقدم برنامج مساء اون تايم سبورتس علي قناة اون تايم سبورتس 2 حتى نهاية الموسم.

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