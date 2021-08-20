حل 6 أخطاء.. تعليمات جديدة بشأن استخراج شهادات لقاح كورونا للمسافرين (مستند)

كتب - أحمد جمعة:

أصدرت وزارة الصحة والسكان تعليمات جديدة بشأن استخراج شهادة التطعيم المؤمنة QR CODE للراغبين في السفر خارج مصر.

وقالت الوزارة بحسب مستند حصل عليه مصراوي، إن المواطن يتقدم لاستخراج شهادة التطعيم المؤمنة QR CODE من أي مركز من مراكز استخراج الشهادات على مستوى الجمهورية (مذكورة على موقع الوزارة ).

وبحسب المستند، فإنه في حالة وجود خطأ في بيانات المواطن المسجلة على الموقع مثل خطأ في الاسم باللغة العربية أو أي حروف به، أو خطأ في تاريخ الميلاد مخالف عن جواز السفر، أو خطأ في رقم جواز السفر المسجل على الموقع، يقوم الموظف المختص بالمركز بإرسال صورة البيانات المسجلة بالخطأ وصورة جواز السفر مع رقم الطلب (20 رقم) على الجروب المخصص لذلك (وسيتم التعديل خلال ساعة على الأكثر)، دون التوجه إلى الوزارة، وذلك مسئولية مركز التطعيم وفي حالة عدم الاستجابة يتم التوجه لمديرية الشئون الصحية بالمحافظة التابع لها مركز التطعيم .

وقالت الوزارة إنه حالة وجود خطأ في بيانات التطعيم مثل عدم تسجيل أو تأكيد الجرعات على السيستم، أو خطأ في نوع اللقاح المسجل، أو خطأ في تاريخ الجرعات، يقوم المواطن بالتوجة إلى المكان الذي قام بأخذ اللقاح به ليقوم بإبلاغ مديرية الشئون الصحية داخل المحافظة التابع لها.

وأكدت الوزارة أنه ليس هناك أي حاجة لتوجه المواطن الى مقر الوزارة، حيث أن المسئول عن حل مشكلة المواطن والرد على الاستفسارات، مركز التطعيم، ومديرية الشئون الصحية التابع لها، والخط الساخن، نرجو من المواطنين التعاون مع العاملين بمراكز التطعيم ومراعاة الضغط وساعات العمل الذي يتحمله لخدمة المواطنين.