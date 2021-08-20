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بمعاونة خبراء آثار ..النقل:"الإسكندرية" ثاني أقدم محطة قطار في أفريقيا تستعيد رونقها - فيديو

03:30 م الجمعة 20 أغسطس 2021
بمعاونة خبراء آثار ..النقل:"الإسكندرية" ثاني أقدم محطة قطار في أفريقيا تستعيد رونقها - فيديو

هيئة السكة الحديد

كتب – أسامة علي:

أنهت هيئة السكة الحديد، أعمال تطوير وترميم و إعادة تأهيل محطة الاسكندرية، والتي نفذتها شركة النيل العامة لإنشاء الطرق التابعة لوزارة النقل

وتعد محطة الاسكندرية ، ثأني أقدم محطة سطة حديد في الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث تم إنشاءها عام 1856

ونشرت الصفحة لرسمية لوزارة النقل، مقطع فيديو لأعمال التطوير التي شهدتها محطة الاسكندرية ، والتي تضمن الآتي:

- ترميم وتطوير واجهات المحطة الخارجية والداخلية وإعادتها لحالتها الأصلية التراثية تحت إشراف هيئة الحفاظ علي التراث بالاسكندرية وجهاز التنسيق الحضاري التابع لوزارة الآثار.

- ترميم وإعادة قاعة كبار الزوار إلى حالتها التاريخية بزخارفها ومكوناتها الطبيعية.

- تأهيل وتحديث مسجد المحطة.

- إعادة تجديد كافة الأرصفة والحوائط وتزويدها بشبكات وانظمةحريق متطورة

- إعادة تجديد مظلة السكك الحديدية (الجمالون).

- إعادة تنسيق الساحة الخارجية للمحطة.

- تركيب ساعات جديدة على الواجهات الداخلية والخارجية.

- تجديد كافة المكاتب الإدارية والتشغيل بالمحطة.

- التجديد الشامل لصالة التذاكر.

- إنارة الأرصفة والواجهات الداخلية والخارجية بأحدث نظم الإضاءة.

لمشاهدة الفيديو:

هيئة السكة الحديد تطوير محطة الاسكندرية وزارة النقل وزارة الآثار

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