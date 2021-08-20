بمعاونة خبراء آثار ..النقل:"الإسكندرية" ثاني أقدم محطة قطار في أفريقيا تستعيد رونقها - فيديو
كتب – أسامة علي:
أنهت هيئة السكة الحديد، أعمال تطوير وترميم و إعادة تأهيل محطة الاسكندرية، والتي نفذتها شركة النيل العامة لإنشاء الطرق التابعة لوزارة النقل
وتعد محطة الاسكندرية ، ثأني أقدم محطة سطة حديد في الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث تم إنشاءها عام 1856
ونشرت الصفحة لرسمية لوزارة النقل، مقطع فيديو لأعمال التطوير التي شهدتها محطة الاسكندرية ، والتي تضمن الآتي:
- ترميم وتطوير واجهات المحطة الخارجية والداخلية وإعادتها لحالتها الأصلية التراثية تحت إشراف هيئة الحفاظ علي التراث بالاسكندرية وجهاز التنسيق الحضاري التابع لوزارة الآثار.
- ترميم وإعادة قاعة كبار الزوار إلى حالتها التاريخية بزخارفها ومكوناتها الطبيعية.
- تأهيل وتحديث مسجد المحطة.
- إعادة تجديد كافة الأرصفة والحوائط وتزويدها بشبكات وانظمةحريق متطورة
- إعادة تجديد مظلة السكك الحديدية (الجمالون).
- إعادة تنسيق الساحة الخارجية للمحطة.
- تركيب ساعات جديدة على الواجهات الداخلية والخارجية.
- تجديد كافة المكاتب الإدارية والتشغيل بالمحطة.
- التجديد الشامل لصالة التذاكر.
- إنارة الأرصفة والواجهات الداخلية والخارجية بأحدث نظم الإضاءة.
لمشاهدة الفيديو:
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