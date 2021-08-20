"القوى العاملة": تحصيل 1.1 مليون جنيه مستحقات 18 عاملًا غادروا السعودية

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أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بالرياض بالسعودية في الحصول على المستحقات المالية لـ 18 مواطنًا مصريًا من العاملين السابقين بإحدى المؤسسات العاملة في مجال المقاولات والمتواجدين حالياً بمصر، حيث بلغ إجمالي المستحقات 283 ألفا و500 ريال سعودي، أي ما يعادل مليونًا و180 ألفا و34 جنيها تقريبا.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة - في بيان اليوم /الجمعة/ - إن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالي بالرياض بمتابعة مستحقات 18 مواطنًا مصريًا غادروا السعودية، وكانوا يعملون في أحدي شركات المقاولات، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج ومتابعة مستحقاتها وحل مشكلاتها.

من جهته، أوضح كريم أبو السعود القائم بعمل رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض - في تقريره للوزير - أن المكتب نجح بعد التواصل الودي مع رئيس مجلس إدارة إحدى المؤسسات العاملة بمجال المقاولات في الحصول على مستحقات الـ 18 عاملًا من العاملين السابقين بالمؤسسة والمتواجدين حالياً في مصر، حيث بلغت إجمالي مستحقات المواطنين 283 ألفًا و500 ريال.

وأشار الملحق العمالي بالرياض إلى أنه تم تسليم الشيكات إلى المكتب، وجاري التنسيق مع القسم القنصلي بالقنصلية العامة بالرياض لإيصال الشيكات للمواطنين عن طريق وزارة الخارجية بالقاهرة.

وعلى صعيد آخر، أعلن وزير القوى العاملة بدء فعاليات الدورة الثانية التدريبية للفندقة الشاملة بمركز التدريب المهني بحي الكوثر التابع لمديرية القوى العاملة بمحافظة سوهاج، غدا /السبت/ وتستمر حتى نهاية 30 أغسطس الجاري، ويتم التقديم بمقر ديوان المديرية.

وأضاف سعفان أنه سيتم التدريب على 4 أقسام هي (الطهي والمطبخ - التحضير والمشروبات - الاستقبال - خدمة الغرف والمغسلة)، وذلك بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة WFP ومنتجع الهيلتون بالأقصر.