جبر الخواطر.. شعائر صلاة الجمعة من بمسجد عباد الرحمن بالشرقية - بث مباشر

كتب- محمود مصطفى:

يلقي الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم، خطبة الجمعة من مسجد عباد الرحمن بقرية بني عراقي بمركز أبو حماد، بمحافظة بالشرقية.

ويدور موضوع الخطبة عن "خبر الخواطر وأثره على الفرد والمجتمع"، ويتلو قرآن الجمعة القارئ الشيخ محمود محمد الخشت، قارئ مسجد السيدة نفيسة.

أعلنت وزارة الأوقاف، اليوم، افتتاح 13 مسجدًا جديدًا "إحلالًا وتجديدًا"، و5 صيانة وترميمًا، ليكون إجمالى ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020 حتى الآن 1638.

ويقدم "مصراوي" شعائر خطبة الجمعة عبر الرابط التالي: