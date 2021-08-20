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ضبط مصاصة بالماريجوانا مع راكب قادم من هولندا بمطار القاهرة

10:13 ص الجمعة 20 أغسطس 2021
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كتب - محمد عبيد:

ضبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، راكبا أجنبيا بحوزته كمية من الحلويات مطعمة بمخدر الماريجوانا، أخفاها داخل حقائبه فور وصوله من هولندا لتضليل رجال الجمارك والعبور بالمضبوطات، وتمت إحالته للنيابة.

أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب الطائرة الهولندية القادمة من أمستردام، استوقفت نورا عبد الحميد مأمورة الجمرك، أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، وبتفتيش حقيبة يده "الهاندباج" على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة أحمد عبد العليم مأمور الجمرك، لاحظ وجود كمية من الأكياس والحلويات، وقام عمرو عطية مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بتكليف عبد الرحمن الصياد مأمور الجمرك بتفتيش الحقيبة يدويا، ما أسفر عن ضبط ٢٠ قطعة من أكياس الحلويات والكيك والمصاصات المطعمة بمخدر الماريجوانا.

وأمر هاشم مصطفي مدير الجمرك بتحرير محضر ضبط ضد الراكب، وذلك بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي، الذي أحال الراكب للنيابة.

تهريب مخدرات تهريب ماريجوانا جمارك المطار مطار القاهرة

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