توجيه الرئيس بتوطين التكنولوجيا وتحديث الموانئ في صحف اليوم

القاهرة - أ ش أ:

اهتمت الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الجمعة بعدد من الموضوعات على رأسها نشاط الرئيس السيسي ولقائه برئيس شركة لورسن الألمانية وتوجيهه بتوطين التكنولوجيا وتحديث الموانئ والنقل البحري .

فمن جانبها قالت - صحيفة الأهرام - تحت عنوان "تطوير الصناعات البحرية بالتعاون مع ألمانيا.. الرئيس يوجه بتوطين التكنولوجيا وتحديث الموانى والنقل البحرى" إن الرئيس عبدالفتاح السيسى بحث أمس، تطوير الصناعات البحرية فى مصر بالتعاون مع الجانب الألماني، وذلك خلال استقباله بيتر لورسن، مالك ورئيس مجلس إدارة شركة لورسن الألمانية العالمية للصناعات البحرية، بحضور الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية، واللواء بحرى محمد شلبي، والعقيد بحرى محمد المخزنجي، بقيادة القوات البحرية، كما حضر من جانب الشركة الألمانية جوش ألكسندر نائب رئيس مجلس الإدارة، وماجد منصور وكيل الشركة فى مصر.

وصرح المتحدث باسم الرئاسة، بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذى الخاص بالتعاون مع شركة «لورسن» بشأن تطوير الصناعات البحرية فى مصر، وكذلك ما يتعلق ببرامج التدريب والتأهيل للكوادر البشرية الفنية لرفع القدرات فى هذا المجال، فى إطار إستراتيجية الدولة لتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا الحديثة.

فيما قالت - صحيفة الأخبار - تحت عنوان "السيسي يطلع على أحدث تقنيات بناء الموانئ البحرية وتطويرها" إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بمواصلة الدراسات والعمل على تطوير كافة مجالات النقل البحري والموانئ على مستوى الدولة، وذلك ارتباطاً بأهمية الموقع الجغرافي لمصر وقربها من خطوط المواصلات البحرية العالمية، وعلى نحو يعظم من تلك المميزات التفضيلية للدولة.

جاء ذلـك خـلال لقاء الرئيس السيسي ، أمس مع الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية، واللواء بحري أ.ح محمد فكري مساعد قـائـد الـقـوات الـبـحـرية للشئون الهندسية، والعقيد بحري محمد المخزنجي بقيادة القوات البحرية، والدكتور حسن أبو سعدة المستشار الهندسي لقيادة القوات البحرية.

وصـرح الـسـفـيـر بـسـام راضـي المـتـحـدث الـرسـمـي بـاسـم رئـاسـة الجمهورية بأن الرئيس اطلع على عرض لأحدث التقنيات الهندسية والإنشائية لبناء الموانئ البحرية وتطويرها على مستوى الجمهورية.

وفي شأن آخر قالت - صحيفة الأخبار - تحت عنوان "السيسى هاتفيا للكاظمى: مصر تدعم جهود تعزيز أمن واستقرار العراق" ، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد دعم مصر لكل جهد من شأنه أن يعزز من أمن واستقرار العراق، وجهود مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء لتقوية دور مؤسسات الدولة العراقية وصون سيادة وعروبة العراق، وأشار الرئيس السيسي إلى أن مصر ستواصل العمل على تعزيز أطر التعاون مع الجانب العراقي الشقيق في مختلف المجالات، سواء على المستوى الثنائي أو في إطار آلية التعاون الثلاثي بين مصر والعراق والأردن.

جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه الرئيس السيسي من مصطفى الكاظمي، رئيس وزراء العراق.. وصـرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول التباحث حول تطورات عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصة مستجدات الأوضاع في أفغانستان، بالإضافة إلى عدد من موضوعات التعاون الثنائي بين البلدين.

وقد أكد رئيس الوزراء العراقي على تقدير بلاده للجهود المصرية الداعمة للشأن العراقي على كافة الأصعدة، والتطلع لتعزيز أطر التعاون مع مصر، خاصة فيما يتعلق بمواجهة التحديات المشتركة، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية.

من جانبها قالت - صحيفة الجمهورية - تحت عنوان "لا زيادة في مصروفات المدارس الخاصة أو الدولية" إن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم نفى على ما يشاع عن قيام الوزارة بزيادة المصروفات الدراسية للمدارس الخاصة والدولية بنسبة ٣% تحصل لصالح صندوق تطوير التعليم، مؤكدا أن هذا الكلام عار تماما من الصحة.

وقال شوقي، عبر صفحته الشخصية علي فيسبوك، إن هذه النسبة من المصروفات تحصل من المدارس الخاصة منذ عام ١٩٨٨ بموجب القرار الوزارى رقم ٣١٩ لسنة ١٩٨٨ ثم القرار الوزارى رقم ٤٢٦ لسنة ١٩٩٠ ثم بدأ تحصيلها من المدارس الدولية ابتداء من تاريخ العمل بالقرار الوزارى رقم ٢٣٥ بتاريخ ١٩/ ٦/ ٢٠١١ وقد صدرت أحكام قضائية مقتضاها ضرورة استصدار قانون بفرض هذه الرسوم.

وتابع "نفاذا لذلك صدر القانون رقم ٢١٣ لسنة ٢٠٢٠ متضمنا فى الفقرة ١٥ من المادة ٣ على تحصيل هذه النسبة من الرسوم مع ملاحظة أن هذه النسبة تخصم من المصروفات المقررة فعلا ولا يجوز للمدارس تحصيلها من أولياء الأمور بالزيادة لانها بذلك تكون قد خالفت القانون وحصلتها لنفسها وان الادارة العامة للتعليم الخاص والدولى بالوزارة تقوم بمتابعة التزام المدارس بتطبيق القوانين والقرارات الوزارية واتخاذ الاجراءت القانونية تجاه المدارس المخالفة.

وفي شأن آخر قالت - الجمهورية - تحت عنوان "وزير الشباب .. خلال تكريم ناشئي السلة: دعم الرئيس السيسي للرياضيين وراء الإنجازات .. الرياضة أصبحت مصدر سعادة لجميع المصريين " ، إن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، كرم منتخبي مصر لكرة السلة للناشئين والناشئات بعد تأهلهم لكأس العالم لكرة السلة تحت 17 عاما، بحضور الدكتور مجدي أبو فريخة رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة ومجلس الإدارة والأجهزة الفنية للمنتخبين.

وأعرب صبحي عن سعادته بالإنجاز الذي حققه المنتخب المصري للناشئين والناشئات، مؤكدا أنهم البداية والنواة لمنتخب مصري كبير يدعم الصفوف في المستقبل، وهو ما تعمل عليه دائما وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع جميع الاتحادات الرياضية من أجل تجهيز جيل جديد من اللاعبين على أعلى مستوى في مختلف الرياضات، خاصة أن الرياضة أصبحت مصدر سعادة لجميع المصريين في ظل الدعم الغير محدود من فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

كما شدد صبحي على أهمية الاستعداد لبطولة كأس العالم القادمة، حيث ستقام بطولة العالم للناشئين في إسبانيا، وستقام بطولة العالم للناشئات في المجر، وخوض المعسكرات اللازمة للمنتخبين وتوفير الاحتكاك اللازم، الأمر الذي يعود بالنفع على الرياضة المصرية والرياضيين.

ومن جانبه تقدم الدكتور مجدي أبو فريخة رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة، بالشكر للدكتور أشرف صبحي على تكريمه للمنتخب المصري للناشيئن والناشئات، مضيفاً أن وزير الشباب والرياضة كان يتابع بصفة دائمة مباريات المنتخبين المصريين ويؤازرهم، كما أنه كان يعمل على تذليل كل العقبات التي تواجه كلا من المنتخبين، وأيضا التنسيق التام لاستضافة مصر البطولة على الصالة المغطاة بإستاد القاهرة.

وقالت - صحيفة المصري اليوم - تحت عنوان "مجلس الجامعات الخاصة يناقش الحد الأدنى للقبول.. وزير التعليم يعتمد جدول امتحان «الدور الثاني».. والتظلمات مجانًا"، إن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي انتهت من جميع الإجراءات اللازمة لاستقبال رغبات طلاب «المرحلة الأولى» من التنسيق، للثانوية العامة، اعتبارا من الغد، فيما سيتم فتح موقع التنسيق الإلكتروني، اليوم، بشكل تجريبي للتأكد من تأمين وعمل السيستم الخاص بالتنسيق.

وتوقع الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي، انخفاض الحد الأدنى للقبول بالكليات بنسبة من 7- 10٪ نتيجة انـخـفـاض المـجـامـيـع، مشيرا إلى أنـه مـن المـقـرر أن يناقش مجلس الجامعات الخاصة والأهلية تخفيض الحد الأدنى وفقا للأرقام وانخفاض مجاميع هذا العام، حيث يتم قبول الطلاب بالجامعات الخاصة بأقل ٪5 مـن الـحـكـومـيـة، وأقـل 10٪ للجامعات الأهلية الجديدة.

في سياق متصل، اعتمد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، جـدول امـتـحـانـات الـدور الثاني للثانوية العامة، والمقرر انطلاقها 4 سبتمبر المقبل، بالإضافة إلى جدول امـتـحـانـات الـدور الثاني للطلاب المكفوفين ومـدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا «stem».

وأعلن الـوزيـر أن الـوزارة ستنشر رابطا إلكترونيا، غدا، لقبول طلبات إعادة فحص أوراق الإجابة للثانوية، حيث يستمر قبول الطلبات لمدة أسبوع، ويتم إرسـال نتائج الفحص حتى 13 سبتمبر المقبل.

وقال «شوقی»، في تصريحات عبر صفحته على «فيسبوك»: «يتضمن الفحص تأكد الوزارة من الورقة الامتحانية ونسبتها إلى الطالب، ويعاد تصحيحها يدويا، ثم يتسلم الطالب نتيجة الفحص موضحًا فيها سلامة الورقة ونسبتها إلـيـه والـدرجـات الحـاصـل عليها وكذلك نسخة إلكترونية من ورقة إجابته المصححة ليطمئن بنفسه على سلامة التصحيح، وسوف نتقبل طلبات إعادة الفحص مجانا هذا العام للتيسير على الطلاب».

ووجه «شوقی» رسالة إلى الطلاب، قائلا: «تقدير الدرجات شأن أكاديمي من صميم عمل المؤسسة التعليمية، وينفذه المصحح، وبالتالي لا يجوز التظلم بشأنه، لذا فإن التظلمات هذا العام تتبع نفس الفلسفة، لكن بآليات إلكترونية، وبشكل مجاني للتيسير على الطلاب».