خسائر بالإنتاجية وارتفاع أسعار.. الزراعة: التغير المناخي أثر في هذه المحاصيل

كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور شاكر أبو المعاطي، أستاذ المناخ ورئيس قسم الأرصاد الجوية بالمعمل المركزي للمناخ الزراعي، إن التغيرات المناخية التي تشهدها البلاد تسببت بخسائر في إنتاجية بعض الخضروات والفاكهة أبرزها المانجو التي تأثرت بنسب كبيرة سيتم تحديدها نهاية الموسم، موضحًا أن بعض المحاصيل شهدت ارتفاعًا في الأسعار مثل الطماطم والكوسة نتيجة قصر الموسم وفترة النمو.

وأضاف أبو المعاطي في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن مواجهة التغيرات المناخية ليست سهلة ولكن توجد توصيات تخفف من هذه التأثيرات أبرزها تغير نمط الري للحد من عملية الإجهاد الحراري التي تتعرض له التربة، لافتًا إلى أن أكثر المحاصيل تأثرًا هي محصول الزيتون وتأخير زراعة محصول البطاطس حتى لاتتعرض الدرنات لإجهاد أو الإصابة بالأمراض.