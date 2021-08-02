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البابا تواضروس يبحث مع الراهبة المشرفة على دير العذراء بأوهايو الأمور الرعوية

11:20 م الإثنين 02 أغسطس 2021
البابا تواضروس يبحث مع الراهبة المشرفة على دير العذراء بأوهايو الأمور الرعوية

البابا تواضروس الثاني

كتب- مينا غالي:

استقبل البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، اليوم الاثنين، الراهبة الأم مارينا المشرفة على دير السيدة العذراء والقديس يوحنا الحبيب بولاية أوهايو، بالولايات المتحدة الأمريكية، ومعها اثنتين من الراهبات.

وقدمت الأم الراهبة تقريرًا لقداسة البابا عن الدير وتدبيره.

واستقبل البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون أمس الأحد، الأنبا دوماديوس أسقف إيبارشية 6 أكتوبر وأوسيم.

عرض نيافته على قداسة البابا خلال اللقاء بعض الأمور الخاصة بالخدمة الرعوية بالإيبارشية.

البابا تواضروس الثاني دير القديس الأنبا بيشوي وادي النطرون دير السيدة العذراء

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