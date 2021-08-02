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حالتان لا ينطبق عليهما المعاينة الخاصة بالتصالح في مخالفات البناء بالقرى والمراكز

10:29 م الإثنين 02 أغسطس 2021
حالتان لا ينطبق عليهما المعاينة الخاصة بالتصالح في مخالفات البناء بالقرى والمراكز

التصالح في مخالفات البناء

كتب- محمد سامي:

حصل "مصراوي" على نص القرار التنفيذي لقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الصادر في شهر يونيو الماضي، بشأن قبول طلبات التصالح في مخالفات المباني في القرى، دون الانتظار لعمل اللجان.

حيث نظم القرار الجديد الصادر عن وزارة الإسكان لصفتها المشرفة على هذه القضية، الحصول على التصالح مقابل 50 جنيهًا للمتر، والحصول على نموذج رقم 10، وإخطار الجهات المعنية.

لكن القرار استثنى المنازل التي تزيد مساحتها على 200 متر، ويزيد ارتفاعها على 4 طوابق من القرار، على أن ينطبق عليها جميع ما جاء في القانون الخاص بالتصالح وتعديلاته بشأن المعاينة واستيفاء كافة الإجراءات.

كما طالبت وزارة التنمية المحلية المحافظات بحصر يومي لحالات التصالح التي تم رفضها والتي تم نظرها والتي تم قبولها.

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التصالح في مخالفات البناء مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وزارة الإسكان

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