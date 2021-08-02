Masrawy logo white

الأرصاد: هذه المحافظات تصل فيها درجات الحرارة إلى 45 في الظل

10:17 م الإثنين 02 أغسطس 2021
الأرصاد: هذه المحافظات تصل فيها درجات الحرارة إلى 45 في الظل

الطقس

كتب- محمد عمارة:

قال الدكتور محمود شاهين، رئيس مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة ستصل الأسبوع الجاري، إلى 45 درجة في الظل في عدد من المحافظات.

وأضاف شاهين في تصريحات خاصة لـ"مصراوي" أن محافظات جنوب الصعيد، وجنوب سيناء والوادي الجديد والبحر الأحمر، ستشهد درجات حرارة غير مسبوقة، تصل إلى 45 درجة وأكثر في الظل.

وأوضح شاهين أن الأجواء شديدة الحرارة على معظم الأنحاء، وتتراوح درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحري بين 40 و42 درجة، وتستمر على هذا المعدل حتى أول الأسبوع المقبل، في ظل معدلات احترار تاريخية.

وتابع شاهين أن ارتفاع الحرارة نتيجة التأثر بمنخفض الهند الموسمي، مع وجود هدوء في سرعات الرياح على بعض المناطق ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس.​

اقرأ أيضًا..

- "معدلات تاريخية".. الأرصاد: صيف 2021 الأسخن منذ 5 سنوات

- الأرصاد: لا تحسن في الطقس أو انخفاض في درجات الحرارة قبل هذا اليوم

الهيئة العامة للأرصاد الجوية درجات الحرارة الطقس الطقس اليوم

الخبر التالى:

لمناقشة نقل مركب خوفو.. وزير الآثار يجتمع بقيادات المتحف الكبير

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
49

إصابات اليوم

4

وفيات اليوم

331

متعافون اليوم

284311

إجمالي الإصابات

16528

إجمالي الوفيات

230699

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا