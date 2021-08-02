ثقافة وترفيه وورش.. فعاليات أول يوم بمشروع "أهل مصر" بالاسماعيلية

(مصراوي):

انتهت مساء اليوم الاثنين، فعاليات اليوم الأول من المرحلة الثالثة لمشروع "أهل مصر"، الذي شهد زيارة المشاركين في المشروع لمتحف الإسماعيلية، كما شهد زيارتهم إلى شاطئ الفيروز، في حين اختتم اليوم بانطلاق الورش الفنية اليومية.

ومن جانبها قالت لاميس الشرنوبي مدير الإدارة العامة لثقافة الطفل بهيئة قصور الثقافة، ذهبنا صباح اليوم الأثنين 2 أغسطس لزيارة موقعين أحدهما ثقافي والآخر ترفيهي، الثقافي هو متحف الإسماعيلية لما له من تاريخ عظيم باعتباره من أقدم المتاحف، وله مكانة كبيرة، خاصةً أن فكرة إنشاؤه جاءت مع حفر قناة السويس، وكان يجب على الأطفال زيارة هذا المكان الرائع، وقد استمتعوا بهذه الزيارة، وزرعت في داخلهم حب التاريخ والإنتماء للجذور، وهذا جزء من أهداف المشروع.

وأضافت الشرنوبي: بعد هذه الزيارة بدأ الجانب الترفيهي وذهبنا إلى شاطئ الفيروز، ولعب الأطفال كرة القدم واندمج كل الأطفال مع بعضهم البعض خلال هذه الجولة الترفيهية، وكان من الفقرات الأساسية للبرنامج تحية العلم وهذا لترسيخ الهوية داخل الطفل المصري منذ نشأته ويعزز انتماءه.

وأكملت لاميس: في مساء اليوم أقمنا الورش اليومية، وتم تقسيم الأطفال على هذه الورش كل منهم حسب موهبته، حيث يوجد لدينا 10 ورش يومية منها ورشة مسرح العرائس يتعلم فيها الطفل كيفية صناعة العرائس وتحريكها على المسرح بحكاية، وورشة صناعة الحُلي من النحاس يتعلم خلالها الأطفال كيفية صناعة بناء مهم كبرج القاهرة أو الأهرامات بالنحاس، ومن الممكن أن يكون بذرة مشروع بعد ذلك إذا أحب الفكرة.

وتابعت مدير الإدارة العامة لثقافة الطفل: لأول مرة يكون هناك زي موحد للأطفال خلال هذا الأسبوع، وهذه فكرة المخرج هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، التي اقترحها علينا لعمل زي موحد يوجد عليه شعار المشروع "تحيا مصر"، ومنذ بداية المشروع في عام 2018 وهناك دعم كبير للمشروع من الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة لتسيير وتسهيل كل السبل لإستكمال المشروع.

جدير بالذكر أن اليوم الإثنين، شهد انطلاق المرحلة الثالثة من فعاليات ملتقى أطفال "أهل مصر" الذى تقيمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، حيث تنفذ الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة حنان موسى، من خلال الإدارة العامة لثقافة الطفل برئاسة لاميس الشرنوبي، أسبوعا ثقافيا وفنيا لأطفال مصر من المحافظات الحدودية والقاهرة والإسماعيلية في الفترة من 2 إلى 9 أغسطس.