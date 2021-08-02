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الزراعة: الانتهاء من تصميم ماكيت مركز خدمات المزارعين ضمن مبادرة "حياة كريمة"

09:33 م الإثنين 02 أغسطس 2021
الزراعة: الانتهاء من تصميم ماكيت مركز خدمات المزارعين ضمن مبادرة "حياة كريمة"

تصميم ماكيت مركز خدمات المزارعين

(مصراوي):

أعلنت وزارة الزراعة، اليوم الاثنين، الانتهاء من إعداد التصميم الهندسي النهائي لـ332 مركزًا للخدمات الزراعية.

وأكدت الوزارة أن التصميم سيتم تنفيذه في جميع القرى المصرية في إطار مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث تبلغ تكلفته 700 مليار جنية ويتم تنفيذه على 3 سنوات ويستهدف تحسين مستوى معيشة أكثر من 55 مليون مواطن مصري في القرى.

ويضم المركز جمعية زراعية ووحدة بيطرية ومركز لتجميع الألبان وفرع للبنك الزراعي المصري.

وأكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن المشروع القومي "حياة كريمة" الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي مشروع ضخم وكبير ويطلع عليه "مشروع القرن"، وأشادت به المنظمات الدولية.

مركز خدمات المزارعين مبادرة حياة كريمة وزارة الزراعة

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