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ننشر نص إقرار التصالح في مخالفات البناء بعد صدور الخطوات التنفيذية لقرار رئيس الوزراء

09:15 م الإثنين 02 أغسطس 2021
ننشر نص إقرار التصالح في مخالفات البناء بعد صدور الخطوات التنفيذية لقرار رئيس الوزراء

الدكتور مصطفى مدبولي

كتب- محمد سامي:

حصل "مصراوي" على نص القرار التنفيذي لقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الصادر في شهر يونيو الماضي، بشأن قبول طلبات التصالح في مخالفات المباني في القرى، دون الانتظار لعمل اللجان.

حيث نظم القرار الجديد الصادر عن وزارة الإسكان لصفتها المشرفة على هذه القضية، الحصول على التصالح مقابل 50 جنيهًا للمتر، والحصول على نموذج رقم 10، وإخطار الجهات المعنية، واستثنى القرار التنفيذي المنازل التي تزيد مساحتها على 200 متر، ويزيد ارتفاعها على 4 طوابق من القرار، على أن ينطبق عليها جميع ما جاء في القانون الخاص بالتصالح وتعديلاته بشأن المعاينة واستيفاء كافة الإجراءات.

كما طالبت وزارة التنمية المحلية المحافظات بحصر يومي لحالات التصالح التي تم رفضها والتي تم نظرها والتي تم قبولها.
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مصطفى مدبولي مجلس الوزراء وزارة الإسكان وزارة التنمية المحلية مخالفات البناء

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