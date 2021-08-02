رئيس "المقاولون العرب": 4.2 مليار جنيه حجم الأعمال الخارجية في 2019/2020

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس سيد فاروق، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، التقرير السنوى لمجلس إدارة الشركة، ونتائجها المالية عن العام المالى المنتهى فى 30/6/2020، فقد حققت الشركة خلال العام المالى 2019/2020، نتائج متميزة، من أهمها، تحقيق الخطة المستهدفة لها، والمعتمدة من الجمعية العامة للشركة، رغم تأثير جائحة كورونا على مختلف قطاعات العمل، حيث حققت الشركة إيرادات نشاط بمبلغ 25.526 مليار جنيه، وبمعدل نمو قدره 2.83 %، وبنسبة 113.45 % من الخطة المستهدفة، وقد نتج عن هذه الإيرادات صافى ربح قدره 598 مليون جنيه، بنسبة زيادة 4.7 %، وبذلك تم تحقيق الفائض المستهدف بنسبة 119.73 %، كما تم سداد التزامات (تأمينات اجتماعية – ضرائب – سندات حكومية) خلال العام بمبلغ 1.674 مليار جنيه.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، في بيان له، اليوم الاثنين، إنه تم استيعاب ما طرأ من زيادات على المرتبات والتأمينات الاجتماعية، وغيرها، دون تحميل أي أعباء على الموازنة العامة للدولة، وهذه النتائج تعكس الأداء الجيد للشركة فى مشروعاتها، والذى يرسخ من مكانتها ودورها الريادى فى قطاع المقاولات المصرى، حيث يظهر ذلك جليا فى مشاركة الشركة فى تنفيذ معظم المشروعات القومية (العلمين الجديدة - العاصمة الإدارية الجديدة - أنفاق قناة السويس - مشروعات مترو الانفاق - غيرها)، وقد استمرت الشركة خلال هذا العام بالعمل على تعزيز تواجدها الإقليمى من خلال التقدم للمشروعات الخارجية الملائمة، بهدف الحصول على أعمال جديدة لها، مع العلم أن مؤشرات الأعمال بهذه الدول تشير إلى زيادة حدة المنافسة من الشركات الدولية التى بدأت فى العمل فى هذه الأسواق، إلا أن الشركة تواجه ذلك بتطوير أدائها التنفيذى بالمشروعات، وزيادة مستوى جودة التنفيذ بها.

وأكد فاروق، أنه بالرغم من هذه التحديات، فقد حققت الشركة عاماً آخر من النمو والربحية، حيث واصلت الشركة أنشطتها بأداء قادر على مواجهة التحديات من خلال عمل متواصل طموح للمحافظة على اسم الشركة وسمعتها على المستويين الوطنى والإقليمى، مستعرضاً أهم النتائج التى حققتها الشركة خلال العام المالى 2019/2020، وذلك على النحو التالى، بلغ حجم الأعمال 25.526 مليار جنيه مقابل 24.823 مليار جنيه فى العام السابق، بزياده قدرها 2.83%، وحجم الأعمال بالخارج بلغ 4.262 مليار جنيه، مقابل 3.361 مليار جنيه بالعام السابق، بارتفاع قدره 901 مليون جنيه، بنسبة ارتفاع قدرها 26.8 % عن العام السابق، وبلغت قيمة الأرباح الصافية 598 مليون جنيه، مقابل صافى أرباح قدرها 571 مليون جنيه خلال عام 2018/2019، بجانب زيادة حقوق الملكية (حصة المال العام بالشركة) من 9.113 مليار جنيه فى 30/6/2019 : 9.385 مليار جنيه فى 30/6/2020، وزيادة رأس مال الشركة من الأرباح المُرَحَلَةِ من العام السابق، والأرباح المُحققة خلال العام المالى 2019/2020 بمبلغ 500 مليون جنيه.

وشدد رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، على أن الشركة تعمل حالياً على استمرارية إنجازاتها، وأن تظل إحدى أهم الشركات الرائدة فى قطاع المقاولات، وذلك فى ظل الالتزام بتنفيذ ما يُسند إليها من مشروعات طبقاً لبرامجها الزمنية، وبالجودة المطلوبة، مع المحافظة على مستوى السلامة والصحة المهنية للعاملين بهذه المشروعات، موضحاً أنه فى إطار رؤيتها لتحقيق التنمية المستدامة لحصتها السوقية فى قطاع المقاولات، تستهدف الشركة المحافظة على حجم أعمالها، وبما يتيح المحافظة على مكتسبات العاملين المالية والوظيفية، وتنمية المال العام بالشركة، ولذا فإن الشركة رأت الاستمرار فى التوجه فى عدة محاور لتحقيق ذلك، ومن أهمها، تعظيم القدرات التنافسية للشركة، وتعظيم الاستفادة من الأصول المادية والبشرية والموارد المملوكة للشركة، وتحقيق الأمان الوظيفى والاستقرار المادى والنفسى للعاملين بالشركة، واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، والاستمرار فى رفع كفاءة العاملين بالشركة من خلال تنويع البرامج التدريبية التى تتفق مع متطلبات العمل بالشركة، وربط الإنفاق الاستثماري على الأصول الإنتاجية بالاحتياجات الفعلية لمشروعات الداخل والخارج.

جاء ذلك خلال اعتمدت الجمعية العمومية لشركة المقاولون العرب، القوائم المالية للشركة فى 30/6/2020، والإيضاحات المُتممة لها، والحسابات الختامية عن العام المالى 2019/2020، كما وافقت على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للشركة من 7 مليارات جنيه : 7.5 مليار جنيه، والتصديق على القوائم المالية بعد زيادة رأس المال، بالإضافة إلى اعتماد مشروع الموازنة التخطيطية للشركة عن العام المالى 2021/2022.