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الأرصاد: لا تحسن في الطقس أو انخفاض في درجات الحرارة قبل هذا اليوم

08:45 م الإثنين 02 أغسطس 2021
الأرصاد: لا تحسن في الطقس أو انخفاض في درجات الحرارة قبل هذا اليوم

الطقس

كتب- محمد عمارة:

قال الدكتور محمود شاهين، رئيس مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس صيف هذا العام 2021، هو الأسخن في العالم منذ 5 سنوات.

وأضاف شاهين لـ"مصراوي" أنه لا انخفاضات ملحوظة في درجات الحرارة، أو حدوث أي تحسن في الطقس حتى يوم السبت المقبل.

وأوضح شاهين أن ارتفاع الحرارة نتيجة التأثر بمنخفض الهند الموسمي، مع وجود هدوء في سرعات الرياح على بعض المناطق ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس.

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الطقس درجات الحرارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية الطقس اليوم

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