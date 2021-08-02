الأرصاد: لا تحسن في الطقس أو انخفاض في درجات الحرارة قبل هذا اليوم

كتب- محمد عمارة:

قال الدكتور محمود شاهين، رئيس مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس صيف هذا العام 2021، هو الأسخن في العالم منذ 5 سنوات.

وأضاف شاهين لـ"مصراوي" أنه لا انخفاضات ملحوظة في درجات الحرارة، أو حدوث أي تحسن في الطقس حتى يوم السبت المقبل.

وأوضح شاهين أن ارتفاع الحرارة نتيجة التأثر بمنخفض الهند الموسمي، مع وجود هدوء في سرعات الرياح على بعض المناطق ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس.

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