بمشاركة 900 شاب وفتاة في لقاء بأستراليا.. الأنبا أنجيلوس: الله لا يتغير قبل الوباء أو خلاله أو بعده

كتب- مينا غالي:

نظمت إيبارشيتا سيدني وملبورن اليوم الاثنين، لقاءً للشباب حضره ما يقرب من 900 شاب وشابة من جميع أنحاء أستراليا ونيوزيلندا وجزر المحيط الهادئ، من خلال تطبيق ZOOM عبر شبكة الإنترنت.

حمل اللقاء عنوان "الرجاء في الرب" من الآية "بَلْ قَدِّسُوا الرَّبَّ الإِلهَ فِي قُلُوبِكُمْ، مُسْتَعِدِّينَ دَائِمًا لِمُجَاوَبَةِ كُلِّ مَنْ يَسْأَلُكُمْ عَنْ سَبَبِ الرَّجَاءِ الَّذِي فِيكُمْ، بِوَدَاعَةٍ وَخَوْفٍ" (1 بطر 3 : 15)، وحاضر فيه نيافة الأنبا أنجيلوس أسقف لندن.

وأكد الأنبا أنجيلوس خلال المحاضرة على أنه عندما يكون هناك الكثير من التغيير من حولنا بسبب وباء (COVID 19) فيجب علينا ترسيخ أنفسنا على القاعدة الثابتة الوحيدة التي نعرفها وهي: الله.

وأضاف: "الله لا يتغير قبل الوباء أو خلاله أو بعده. الله ثابت، ونحن من خلال الله نتشجع أن نضع أملنا في بعضنا البعض".