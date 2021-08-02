Masrawy logo white

"معدلات تاريخية".. الأرصاد: صيف 2021 الأسخن منذ 5 سنوات

07:12 م الإثنين 02 أغسطس 2021
"معدلات تاريخية".. الأرصاد: صيف 2021 الأسخن منذ 5 سنوات

الطقس

كتب- محمد عمارة:

قال الدكتور محمود شاهين، رئيس مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس صيف هذا العام 2021 هو الأسخن في العالم منذ 5 سنوات.

وأضاف شاهين أن الأجواء شديدة الحرارة على معظم الأنحاء، وتتراوح درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحري بين 40 و42 درجة، وتستمر على هذا المعدل حتى أول الأسبوع المقبل، في ظل معدلات احترار تاريخية.

وأضاف شاهين لـ"مصراوي" أن ارتفاع الحرارة نتيجة التأثر بمنخفض الهند الموسمي، مع وجود هدوء في سرعات الرياح على بعض المناطق ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس.​

الهيئة العامة للأرصاد الجوية محمود شاهين الطقس درجات الحرارة

الخبر التالى:

الصحة: تسجيل 85% من سكان الأقصر بمنظومة التأمين الصحي الشامل

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
49

إصابات اليوم

4

وفيات اليوم

331

متعافون اليوم

284311

إجمالي الإصابات

16528

إجمالي الوفيات

230699

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل| البنك المركزي يرد رسميًا على أزمة تصميم العملات البلاستيكية الجديدة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا