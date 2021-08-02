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تبنيه شركات مصرية.. السيسي يستعرض موقف سد "جوليوس نيريري" التنزاني

05:58 م الإثنين 02 أغسطس 2021
تبنيه شركات مصرية.. السيسي يستعرض موقف سد "جوليوس نيريري" التنزاني

اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- محمد سامي:

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول عرض الموقف التنفيذي الخاص بإنشاء سد "جوليوس نيريري" لتوليد الطاقة الكهربائية في تنزانيا، بواسطة تحالف الشركات المصرية وبإشراف الحكومة المصرية.

الرئيس عبدالفتاح السيسي سد جوليوس نيريري تنزانيا مجلس الوزراء مصطفى مدبولي

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