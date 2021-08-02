الجيزة: الانتهاء من إنارة كبارى المشاة بطريق مصر الفيوم - (صور)
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كتب- أحمد عبدالمنعم:
أعلنت محافظة الجيزة، عن الانتهاء، من أعمال إنارة كوبري المشاة الأول بجوار مدخل مساكن الضباط ومدارس مصر للغات وإنارة الكوبري الثالث أمام البوابة الثانية لحدائق الاهرام وجاري الاستكمال.
جاء ذلك في إطار تنفيذ محافظة الجيزة بأنه خطة تطوير ورفع كفاءة الإنارة بالمحاور المرورية. بحسب بيان.
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