الجيزة: الانتهاء من إنارة كبارى المشاة بطريق مصر الفيوم - (صور)

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محافظ القاهرة يشارك في مؤتمر الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في

كتب- أحمد عبدالمنعم:

أعلنت محافظة الجيزة، عن الانتهاء، من أعمال إنارة كوبري المشاة الأول بجوار مدخل مساكن الضباط ومدارس مصر للغات وإنارة الكوبري الثالث أمام البوابة الثانية لحدائق الاهرام وجاري الاستكمال.

جاء ذلك في إطار تنفيذ محافظة الجيزة بأنه خطة تطوير ورفع كفاءة الإنارة بالمحاور المرورية. بحسب بيان.