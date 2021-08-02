إنجازات مصر حديث العالم العربي.. "عربية النواب" تشيد بجهود السيسي والمشروعات التي أنجزتها الدولة

كتب- نشأت علي:

قال النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل أول لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، إن الإنجازات والمشروعات القومية الكبرى التي أنجزتها مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصبحت حديث جميع الدول العربية، مشيرًا إلى أن أي مسؤول عربي يقوم بزيارة لمصر يشيد بهذه الإنجازات غير المسبوقة في تاريخ مصر .

وأضاف أباظة، في بيان له اليوم الإثنين، أن أكبر دليل على ذلك هو إشادة رمطان لعمامرة، وزير الشؤون الخارجية الجزائرية، وذلك خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحضور سامح شكري وزير الخارجية، والسفير محند لعجوزي، السفير الجزائري بالقاهرة، بهذه الإنجازات .

وأشاد وكيل أول لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب بتأكيد الوزير الجزائري باعتزاز الجزائر بمصر؛ لما يربطها بمصر من علاقات وثيقة ومتميزة على المستويين الرسمي والشعبي، واهتمام الجزائر بتعزيز مجالات التعاون الثنائي مع مصر وتكثيف العمل لاستطلاع آفاق جديدة للتعاون، ومشيداً بما حققته مصر بقيادة الرئيس السيسي على عدة أصعدة؛ خصوصًا الإنجازات في مجالات مكافحة الإرهاب والأمن والاستقرار والتنمية والقضايا الإقليمية.

وكان هذا اللقاء قد تناول التباحث حول آفاق العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين؛ حيث تم تأكيد الإرادة السياسية والرغبة المشتركة لتعزيز أطر التعاون بين مصر والجزائر وتعظيم قنوات التواصل المشتركة، لا سيما على مستوى تيسير حركة التبادل التجاري وزيادة حجم الاستثمارات البينية، وكذا التنسيق السياسي والأمني وتبادل المعلومات في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف الذي يمثل تهديدًا للمنطقة بأكملها.