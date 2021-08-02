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داخل منطقة صحراوية.. بيان من محافظة القاهرة بشأن شعور مواطني حلوان بهزة أرضية

04:54 م الإثنين 02 أغسطس 2021
داخل منطقة صحراوية.. بيان من محافظة القاهرة بشأن شعور مواطني حلوان بهزة أرضية

هزة أرضية

كتب- محمد نصار:

ردت محافظة القاهرة على استفسارات بعض المواطنين بحي حلوان بشأن أسباب شعورهم بهزة أرضية.

وقالت المحافظة، في بيان، الاثنين، إنه بالتواصل مع مرصد حلوان أفاد بأن هذا الشعور ناتج عن حدوث زلزال بقوة (2.9 ريختر) جنوب شرق مدينة 6 أكتوبر بالجيزة بمنطقة صحراوية تسمى (الميادين) ولم ينتج عنه أي تأثير على المنشآت ولا توجد أي خسائر حيث إنها منطقة صحراوية.

وأضافت المحافظة: كما لم تتأثر الأحياء المجاورة لمنطقة الهزة الأرضية بنطاق محافظة القاهرة بأية تداعيات سوى شعور طفيف بالهزة الأرضية.

اللواء خالد عبدالعال محافظة القاهرة هزة أرضية زلزال

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