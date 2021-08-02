لائحة عقوبات.. ننشر قائمة الجزاءات الخاصة بسائقي السكك الحديدية والمترو (خصم يصل لـ20 ألفا)

كتب- محمد سامي:

وزعت هيئة مترو الأنفاق على سائقي القطارات لائحة الجزاءات المطبقة بهيئة السكك الحديدية، والتي اعتمدها مجلس الدولة لتطبيقها في المترو في السادس والعشرين من يونيو الماضي.

وجاءت العقوبة على عدد من المخالفات التي يرتكبها السائقون؛ مثل سوء معاملة الجمهور، وعدم فتح الأبواب، وتجاوز الأرصفة والسيمافورات أو الوقوف في المحطات، وجاءت الجزاءات بخصومات تترواح من 3 أيام حتى 60 يومًا .

ونصت لائحة الجزاءات على الآتي:

- تجاوز السيمافورات أو دسكات التهدئة التي ينشأ عنها سقوط القاطرات أو العربات على الخطوط الطوالي أو تفادي مصادمة ينتج عنها تليفات، حتى إذا لم يحدث عطل للخطوط، يخصم من الراتب مدة لا تقل عن 30 يومًا ولا تتجاوز 60 يومًا.

- تجاوز السيمافورات أو دسكات التهدئة إذا لم ينشأ عنها سقوط القاطرات أو العربات على الخطوط الطوالي أو التفادي، يخصم من الراتب مدة لا تقل عن 15 يومًا ولا تتجاوز عشرين يومًا، والتي قدرتها بعض المصادر بالقيمة المالية من 4000 حتى 13 ألف جنيه، للشهر الواحد للسائق، حسب مدة تعيينه في الهيئة؛ سواء السكة الحديد أو المترو .

- زيادة سرعة القطارات عن الحد المقرر.. يخصم من الراتب مدة لا تقل عن عشرين يوم ولا تزيد على 45 يومًا .

- عدم الوقوف في المحطات المقررة بقطارات الركاب، يخصم من الراتب مدة لا تقل عن عشرين يومًا ولا تزيد على 45 يومًا.

- تجاوز الأرصفة في حالة التشغيل اليدوي، يخصم من الراتب مدة لا تقل عن عشرين يومًا ولا تزيد على 45 يومًا.

- عدم فتح الأبواب، يخصم من الراتب مدة لا تقل عن عشرين يومًا ولا تزيد على 45 يومًا .

- فتح الأبواب على المخالف، يخصم من الراتب مدة لا تقل عن 30 يومًا ولا تزيد على 60 يومًا.

- المراكبات التي يتسبب عنها تلفيات بسيطة للقطارات ولم ينشأ عنها خسائر في الأرواح، يخصم من الراتب مدة لا تقل عن 15 يومًا ولا تزيد على 20 يومًا .

- كبس التحاويل، يخصم من الراتب مدة لا تقل عن عشرة أيام ولا تزيد على 15 يومًا .

- إبطال تشغيل رجل أو يد الميت- وهي جرس إذا لم يرد السائق عليه يتوقف القطار- بالقطارات أو إتلاف أجهزة الأمان، يخصم من الراتب مدة لا تقل عن 15 يومًا ولا تزيد على 20 يومًا.

- تعطيل جهاز atc يخصم من الراتب مدة لا تقل عن 30 يومًا ولا تتجاوز 60 يومًا.

- تجاوزdoo- مثلث به 3 لمبات مسئول عن تتابع القطارات- يخصم من الراتب مدة لا تقل عن ثلاثة أيام، ولا تزيد على خمسة أيام .