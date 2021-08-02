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وزير الزراعة: مشروع "حياة كريمة" سيغير وجه الحياة لـ 55 مليون مواطن

03:49 م الإثنين 02 أغسطس 2021
وزير الزراعة: مشروع "حياة كريمة" سيغير وجه الحياة لـ 55 مليون مواطن

السيد القصير وزير الزراعة

كتب- مصراوي:

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن المشروع القومي "حياة كريمة" الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي مشروع ضخم وكبير ويطلع عليه "مشروع القرن"، وأشادت به المنظمات الدولية.

جاء ذلك خلال اجتماع "القصير" اليوم مع مديري مديريات الزراعة والطب البيطري بالمحافظات المشاركة في المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة".

وأضاف أنه يحسب للدولة المصرية إطلاق هذا المشروع الذي سيغير وجه الحياة لأكثر من 55 مليون مواطن في الريف المصري بتكلفة تبلغ أكثر من 700 مليار جنيه على ثلاث سنوات، وهذا يتطلب مننا جميعا عدم النوم لأنه مشروع كبير.

وأشار السيد القصير إلى، أن المشروع أصبح مسئوليتنا جميعا، قائلا :"مسئولية دولة ومجتمع كاملة".

وأضاف أن دور وزارة الزراعة المساعدة في تسهيل إجراءات تسليم الأراضي اللازمة لبناء مراكز الخدمات بالقرى.

أكد القصير، أن هناك متابعة مستمرة من رئيس مجلس الوزراء لخطوات وآليات تنفيذ المشروع على أرض الواقع، موضحا أنه سوف يتم إزالة أي عقبات أمام سرعة التنفيذ وتسهيل الإجراءات.

السيد القصير مبادرة حياة كريمة الرئيس عبدالفتاح السيسي الريف المصري تطوير الريف المصري

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