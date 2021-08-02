بعد معاناة الأهالي 15 عامًا.. نائب "التنسيقية" ينجح في نقل محرقة الإبراهيمية إلى مجمع الخطارة

كتب- نشأت علي:

أعلن الدكتور خالد بدوي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقة الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، على طلبه بنقل محرقة وحدة كفور نجم إلى مجمع الخطارة بعد معاناة الأهالي لمدة ١٥ عاماً.

وقال بدوي، في تصريحات صحفية أدلى بها اليوم الإثنين، إن نقل المحرقة كان على رأس أولوياته؛ للقضاء على سحابة الدخان المستمر فوق سماء وحدة كفور نجم المحلية ومركز الإبراهيمية.

وأشار النائب إلى أنه قد حصل على موافقة الدكتور هشام مسعود وكيل الوزارة، على نقل المحرقة منذ شهر مارس الماضي، وتم اليوم توقيع محضر التسليم والتسلم للشركة الناقلة للمحرقة .

وأضاف بدوي أنه شارك اليوم في فاعلية محضر التسليم والتسلم، بحضور الدكتور محمد عمر مدير الإدارة الصحية، وممثل الشركة، وتم ذلك في مقر وحدة طب أسرة كفور نجم؛ على أن يتم النقل خلال هذا الأسبوع؛ ويبدأ الإحلال من الثلاثاء والنقل من الخميس.

وتوجه النائب بكل الشكر والتقدير للدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الذي لبّى طلبه لإنقاذ الأهالي من المعاناة الكبيرة التي عانوها على مدار 15 عامًا .