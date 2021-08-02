كلية الإعلام جامعة القاهرة تعلن عن الأوراق المطلوبة لأداء الاختبارات
كتب- مصراوي:
أعلنت كلية الإعلام جامعة القاهرة عن الأوراق المطلوب لطلاب الثانوية العامة لأداء الاختبارات بالكلية.
وأوضحت كلية الإعلام أن الأوراق المطلوبM كالتالي:-
- رقم جلوس الطالب في الثانوية العامة وصورة منه.
- عدد 1 صورة شخصية.
- المحافظات التي تتقدم للقدرات في كلية الإعلام - جامعة القاهرة هي:-
(القاهرة- الجيزة- الفيوم- القليوبية- الإسكندرية- مطروح- غرب شبرا الخيمة- شبين القناطر- الخانكة- قليوب- القناطر الخيرية- شرق شبرا الخيمة- العبور- الخصوص).
- إيصال الدفع الدال على السداد.
- الاستمارة الخاصة بموقع التنسيق بعد التأكد من حفظها.
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