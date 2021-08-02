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كلية الإعلام جامعة القاهرة تعلن عن الأوراق المطلوبة لأداء الاختبارات

03:07 م الإثنين 02 أغسطس 2021
كلية الإعلام جامعة القاهرة تعلن عن الأوراق المطلوبة لأداء الاختبارات

كلية الاعلام جامعة القاهرة

كتب- مصراوي:

أعلنت كلية الإعلام جامعة القاهرة عن الأوراق المطلوب لطلاب الثانوية العامة لأداء الاختبارات بالكلية.

وأوضحت كلية الإعلام أن الأوراق المطلوبM كالتالي:-

- رقم جلوس الطالب في الثانوية العامة وصورة منه.

- عدد 1 صورة شخصية.

- المحافظات التي تتقدم للقدرات في كلية الإعلام - جامعة القاهرة هي:-

(القاهرة- الجيزة- الفيوم- القليوبية- الإسكندرية- مطروح- غرب شبرا الخيمة- شبين القناطر- الخانكة- قليوب- القناطر الخيرية- شرق شبرا الخيمة- العبور- الخصوص).

- إيصال الدفع الدال على السداد.

  • الاستمارة الخاصة بموقع التنسيق بعد التأكد من حفظها.

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كلية الإعلام جامعة القاهرة طلاب الثانوية العامة الثانوية العامة 2021

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