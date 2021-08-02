وسام شرف لكل المصريين.. برلماني يشيد بعمليات القوات المسلحة لمواجهة الإرهاب

كتب- مصراوي:

قال النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، إن توجيه القوات المسلحة عددًا من الضربات المتلاحقة للعناصر الإرهابية خلال الأيام الماضية، والتي أسفرت عن مقتل 89 إرهابيًّا بشمال سيناء، تمثل وسام شرف على صدر كل مصري، مشيدًا بالجهود المتواصلة للقوات المسلحة وبسالة أبطالها الشرفاء في القضاء على البؤر الإرهابية، واقتلاع جذورها ليس من أرض سيناء الغالية فقط وإنما من كل ربوع الوطن.

وأضاف زين الدين، في تصريح أدلى به اليوم الإثنين: ستظل القوات المسلحة المصرية هي درع الوطن وسيفه في مواجهة كل مَن يحاول المساس بأمنها واستقرارها، مشيدًا بما تقدمه القوات المسلحة من شهداء فداء للوطن.

وأكد النائب أن تضحيات وجهود القوات المسلحة لم تقف عند مواجهة الإرهاب، وإنما تقوم بدورها في عملية التشييد والبناء، من خلال مشروعات قومية عملاقة بكل ربوع الوطن.

وأشار زين الدين إلى أن الشعب المصري سيظل إلى جانب قيادته السياسية وقواته المسلحة في مواجهة هذه الجماعات الإرهابية التي تستهدف أمن البلاد، مؤكدًا أن مخططات تلك الجماعات لن يكون لها مصير سوى الفشل في تحقيق أهدافها الخبيثة، أمام بسالة القوات المسلحة المدعومة بإرادة وعزيمة الشعب المصري على مواجهتها بكل قوة.

وتقدم النائب بخالص العزاء والمواساة إلى أسر شهداء القوات المسلحة البواسل الذين استشهدوا خلال تلك العمليات، داعيًا الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل.