للمسافرين للخارج.. هل تحتاج شهادات كورونا الجديدة للتوثيق من الخارجية؟

كتب - أحمد جمعة:

قال مصدر مطلع بوزارة الصحة، لمصراوي، إن الشهادات الجديدة المعتمدة للحاصلين على لقاح فيروس كورونا، لا تحتاج إلى توثيقها من أي جهة حكومية في مصر سواءً مديريات الصحة على مستوى الجمهورية، أو الاعتماد من مكاتب وزارة الخارجية.

كانت وزارة الصحة أعلنت السبت الماضي، بدء استخراج شهادات معتمدة للحاصلين على لقاح فيروس كورونا الراغبين في استخراجها، من خلال 126 مكتبًا مخصصًا لاستخراج تلك الشهادات على مستوى الجمهورية.

وبحسب الوزارة فإنه يتم استخراج شهادات التطعيم بلقاح كورونا، بمقابل 100 جنيه للمصريين و10 دولارات للأجانب.

وشدد المصدر على أن تلك الشهادات مؤمنة من مجمع الإصدارات المؤمنة الذكية، ومزودة برمز الاستجابة السريع (QR CODE)، لافتًا إلى أنه في حالة المسح الإلكتروني لذلك الرمز عن طريق الموبايل تظهر بيانات صاحب الشهادة وصورته وموقف تلقي لقاح فيروس كورونا.

وذكرت الوزارة أنه جار الانتهاء من تطبيق الموبايل الإلكتروني (Egypt Health Passport) بنسختين للاندرويد والايفون ليكون بمثابة جواز سفر صحي الكتروني، يمكن استخدامه في المطارات، حيث يقوم المسافر بإدخال بياناته على التطبيق ويقوم التطبيق بالتعرف على شهادة التطعيم بلقاح فيروس كورونا المعتمدة الخاصة بالمسافر، كما يتضمن خاصية إظهار موقف التطعيم من خلال ٣ ألوان ( أحمر إذا كان الشخص غير حاصل على لقاح فيروس كورونا، أصفر إذا كان الشخص حصل على جرعة أولى من اللقاح، وأخضر إذا كان الشخص حاصل على جرعتين من اللقاح) وبذلك يمكن استخدام تلك الخاصية في الأماكن المختلفة التي تتطلب التعرف على موقف الأشخاص من تلقي اللقاح.