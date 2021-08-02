"المقاولون العرب" تعتمد القوائم المالية والحسابات الختامية لعام 2019/2020 ومشروع الموازنة لـ2021/2022

كتب- محمد عبدالناصر:

اعتمدت الجمعية العمومية لشركة المقاولون العرب، القوائم المالية للشركة فى 30/6/2020، والإيضاحات المُتممة لها، والحسابات الختامية عن العام المالى 2019/2020، كما وافقت على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للشركة من 7 مليارات جنيه : 7.5 مليار جنيه، والتصديق على القوائم المالية بعد زيادة رأس المال، بالإضافة إلى اعتماد مشروع الموازنة التخطيطية للشركة عن العام المالى 2021/2022.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال كلمته باجتماع الجمعية العمومية للشركة، والتى ألقاها نيابة عنه محمد عصام الدين رمضان، مساعد وزير الإسكان، على استمرار توجه الدولة نحو تحقيق نقلة نوعية للبناء والتنمية لتوفير حياة كريمة للمواطن المصرى، وزيادة معدلات النمو الاقتصادى، وذلك من خلال الاستثمار في المشروعات القومية بجميع المجالات، ومن أهمها، مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، ومشروعات الإسكان الاجتماعي، ومشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، والمشروعات المتنوعة بالمدن الجديدة، ومشروعات تطوير المناطق العشوائية، ومشروعات الطرق والكبارى والنقل والمواصلات، ومشروعات الكهرباء والطاقة، والمشروعات الزراعية والإنتاج الحيوانى والثروة السمكية، ومشروع الموارد المائية.

وأوضح الوزير، أن هذا التوجه يعنى استمرارية الإنفاق الاستثمارى على المشروعات القومية، والتى تتيح فرصاً استثمارية لعمل قطاع المقاولات، وهو ما ينعكس على الشركة فى إمكانية حصولها على حصة سوقية من هذه المشروعات تدعم استمراريتها ونموها، خاصة فى ضوء ما تملكه الشركة من خبرات متراكمة، وسجل زاخر بالإنجازات يعلمها جميع المواطنين في مصر، فهي أحد الكيانات القوية التي تعتمد عليها الدولة فى المشاركة فى تنفيذ مشروعاتها القومية الكبرى فى جميع المجالات.

وقال الجزار: أظهرت نتائج أعمال الشركة خلال العام 2019/2020، انتهاءها من تنفيذ العديد من المشروعات خلال العام، ومن أهمها، مشروع إنشاء وتأثيث وصيانة مستشفى الشيخ جابر الأحمد الصباح بدولة الكويت، وإنشاء رصيفين بحريين بطول 1000 م شرق بور سعيد (شرق التفريعة)، وأعمال التشطيب بالفندق الساحلي بمنتجع الجلالة، وإنشاء محطة وشبكات مياه أبنوب والفتح بأسيوط، ومشروع محطة المياه الجديدة بالوليدية بأسيوط، وتطوير استاد القاهرة، وتصميم وإنشاء صومعة عرب العليقات بالقليوبية، وتوسعات محطة مياه زفتى – غربية، وصومعة صان الحجر سعة 60 ألف طن بالشرقية، وتوسعات محطة مياه الشرب بمركز أطفيح، وطريق (بنى سويف / الزعفرانة) بمنطقة الزعفرانة، وإنشاء محطة وشبكة مياه المحمودية بالبحيرة، وتصميم وإنشاء صوامع الخارجة سعة 45 ألف طن بالوادى الجديد، ومحطة تحلية مياه للمجزر الآلى بطاقة 3000 م3/يوم بشلاتين، ومشروع أنفاق بورسعيد.

وأضاف وزير الإسكان، أن الشركة حصلت على عدة مشروعات جديدة، من أهمها، مشروع تنفيذ مونوريل 6 أكتوبر، وتنفيذ محور ترعة الزمر القطاع الثانى (الجزء الأول)، وإنشاء كوبرى السلام، وتنفيذ طرق مدينة ناصر بأسيوط، وتنفيذ كوبرى العروبة (تقاطع شارع الميرغنى مع شارع صلاح سالم)، وتنفيذ الأعمال الخرسانية لـ3 كبارى أعلى محور الأمل، وتنفيذ محطة شبرا قاص وأعمال الصرف الصحى لقرى (شبرا قاص)، هذا بخلاف ما تقدمه الشركة من قيمة مضافة من خلال توفير فرص عمل، حيث يعمل بها قرابة 68 ألف عامل، وفى مجال التواجد الخارجى، فإنه ما زال للشركة دور رائد ومتنامٍ في تصدير صناعة المقاولات المصرية، وبصفة خاصة فى الأسواق التى تحتاج إلى إعادة إعمار أو تمثل بُعداً استراتيجياً للدولة المصرية.