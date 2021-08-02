برنامج ثقافي مكثف.. انطلاق معرض مكتبة الإسكندرية للكتاب في 16 أغسطس

كتب- محمد سامي:

أعلنت مكتبة الإسكندرية عن موعد انطلاق الدورة السادسة عشرة لمعرضها الدولي للكتاب، وذلك من 16 إلى 30 أغسطس الجاري، بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب واتحاد الناشرين المصريين والعرب، وبمشاركة عدد كبير من دور النشر المصرية والعربية.

وقال الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، في بيان صحفي، أن العمل يجري على قدم وساق لافتتاح المعرض بصورة تليق بمكانة المكتبة وثقلها الثقافي.

وقد دعا "الفقي" أعضاء اتحاد الناشرين إلى المشاركة في المعرض الذي تنظمه المكتبة سنويًا، وتشارك فيه كبرى دور النشر المصرية والعربية، حيث شارك في الدورة السابقة حوالي 55 دار نشر مصرية وعربية داخل المكتبة فقط، بالإضافة إلى إقامة ما يقارب 160 فعالية ثقافية على هامش المعرض.

الجدير بالذكر أن المعرض يأتي هذا العام وسط ظروف استثنائية، وقد قررت إدارة المكتبة في هذا الصدد أن تجري فعاليات البرنامج الثقافي لهذه الدورة عن طريق التفاعل الرقمي، وذلك لحرص المكتبة على السلامة المجتمعية، والتزامًا منها بكافة الإجراءات الاحترازية في مواجهة فيروس كورونا.

يتناول البرنامج الثقافي لهذا العام عددًا من الندوات واللقاءات المختلفة مع مفكرين ومثقفين من مصر والعالم العربي.

ونجح المعرض خلال السنوات السابقة في شَغل مكانة مميزة على قائمة المعارض العربية والدولية، مُرسخًا دوره كنافذة ثقافية فريدة تنطلق من مدينة الإسكندرية.