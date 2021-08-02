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الحكومة تنفي: لا تلاعب بكراسات إجابة طلاب شهادة الثانوية العامة

12:35 م الإثنين 02 أغسطس 2021
الحكومة تنفي: لا تلاعب بكراسات إجابة طلاب شهادة الثانوية العامة

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء

كتب- محمد سامي:

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تم تداوله من منشورات تزعم التلاعب في كراسات الإجابة لطلاب شهادة الثانوية العامة أثناء عملية التصحيح بهدف تغيير الدرجات وتبديل الأوراق.

وقال المركز في بيان:

تداولت بعض صفحات التواصل الاجتماعي منشوراتٍ تزعم التلاعب في كراسات الإجابة لطلاب شهادة الثانوية العامة أثناء عملية التصحيح بهدف تغيير الدرجات وتبديل الأوراق، وهو غير صحيح.

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة للمنشورات المتداولة، التي تزعم التلاعب في كراسات الإجابة لطلاب شهادة الثانوية العامة أثناء عملية التصحيح بهدف تغيير الدرجات وتبديل الأوراق، مُشددةً على أن عملية استلام ورصد وتصحيح كراسات الإجابات لطلاب شهادة الثانوية تتم من خلال منظومة مؤمنة ومحكمة تحت إشراف الأجهزة المعنية، حيث يتم التصحيح مركزيًا وبشكل إلكتروني وليس عن طريق "كنترولات ولجان تصحيح" مثل الأعوام الماضية، دون تدخل أي عنصر بشري؛ لضمان حصول الطالب على حقه وفق إجاباته.

وحذرت الوزارة أولياء الأمور والطلاب من الانسياق وراء مثل تلك المنشورات التي تستهدف إثارة القلق وتشويه منظومة امتحانات شهادة الثانوية العامة.

ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وحال وجود أي استفسارات يرجى الاتصال على رقم الوزارة (27963273/ 02).​

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الثانوية العامة شهادة الثانوية العامة

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